Google Play и App Store удалили приложение "Навальный" в день выборов

час назад

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Приложение "Навальный", в котором были доступны рекомендации "Умного голосования", удалено из Google Play и App Store, сообщили соратники оппозиционера утром в пятницу, когда в России начались выборы. Накануне власти пригрозили Google и Apple штрафами и даже уголовной ответственностью.

Как сообщил соратник Навального Леонид Волков, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов в 8 утра по московскому времени. Еще один соратник Навального Иван Жданов назвал удаление приложения "постыдным актом политической цензуры". По его словам, власти России и российская пропаганда "будут в восторге" от этого решения.

17-19 сентября в России проходят выборы, в том числе депутатов Госдумы. Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store в тот момент, когда избирательные участки открылись в московском часовом поясе.

Накануне вечером команда оппозиционера сообщала о перебоях в работе приложения "Навальный", а также о DDoS-атаке на телеграм-бот "Умного голосования". Кроме того, в ночь на четверг на несколько часов в ряде регионов был заблокирован сервис Google Docs, где команда Навального опубликовала списки кандидатов, поддерживаемых "Умным голосованием".

Формальное основание удаления приложения - признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, следует из ответа Apple, который опубликовал Жданов. В сообщении Apple также говорится, что, по версии Генпрокуратуры, приложение "нарушает российский закон, позволяя вмешиваться в выборы".

Жданов ранее возлавлял ФБК (признан также организацией, выполняющей функции иностранного агента), а сейчас объявлен в розыск и находится за пределами России. "Apple совершают огромную ошибку", - заявил он.

Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" еще в августе, заявляя, что оно "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". На том же основании власти добивались удаления ссылок на проект "Умное голосование" в поисковой выдаче.

7 сентября после внесения "Умного голосования" в реестр запрещенной информации "Яндекс" перестал показывать ссылки на проект, а Google - нет. 13 сентября в московский офис Google приходили судебные приставы, требуя удаления ссылок по иску компании, запатентовавшей торговый знак "Умное голосование".

Отказ Google и Apple удалить приложение "Навальный" и ссылки на проект, цель которого - координация голосования за одного кандидата не от "Единой России", будет считаться вмешательством в российские выборы, предупреждал Роскомнадзор.

За день до начала выборов, 16 сентября, представители Google и Apple присутствовали на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. На нем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин предупредил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение команды Навального из своих магазинов.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что "противоправные действия и преступное бездействие" компаний могут привести даже к уголовному преследованию сотрудников в их российских офисах.

Представители Apple на заседании ссылались на "правовые тонкости", не позволяющие материнской компании воздействовать на портал App Store для удаления приложения "Навальный", говорил глава комиссии Андрей Климов.

В пятницу Климов заявил журналистам, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета рассматривает удаление приложения "Навальный" из AppStore и Google Play как "шаги в правильном направлении".