20-летнюю студентку ВШЭ отправили под домашний арест по делу о склонении к массовым беспорядкам на выборах

2 часа назад

Автор фото, twitter.com/Maffka_P

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Марию Платонову, обвиняемую в склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах. Еще четверых человек по тому же делу отправили в СИЗО. О возбуждении дела Следственный комитет России (СКР) объявил накануне.

Платонову отправили под домашний арест на два месяца - до 14 ноября 2021 года. Следствие требовало поместить девушку в СИЗО.

20-летнюю студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) задержали накануне. Сначала сообщалось, что ее обвиняют по статье о неоднократном нарушении закона о митингах, но затем ее адвокат уточнил, что девушке предъявили обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

В четверг СКР сообщил о возбуждении дела о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму. По версии следствия, 11 человек из семи регионов страны создали "сеть телеграм-каналов", в которых "вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков".

В сообщении СКР упоминалась фамилия только одного из 11 фигурантов дела - автора телеграм-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова.

Чебанова и других подозреваемых - Жанну Чернову, Никиту Крещука и Алексея Курлова - суд в пятницу также заключил под стражу. Жанна Чернова - гражданская жена Чебанова, пишет "Медиазона".

Еще один обвиняемый - Алексей Яночкин - был арестован в Красноярске.

Кто такая Платонова

Платонова учится в школе дизайна ВШЭ. Летом она работала дизайнером в предвыборном штабе Анастасии Брюхановой - кандидата в депутаты Госдумы в 198-м одномандатном округе на севере Москвы.

Глава штаба, директор фонда "Городские проекты" Максим Кац рассказал, что девушка была автором графики для их YouTube-канала.

По словам Каца, Платонову один раз задерживали на митинге за то, что она раздала листовки проекта "ОВД-Инфо" о том, как вести себя при задержании.