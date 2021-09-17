В России будут производить вакцину AstraZeneca, но россиянам она не достанется

час назад

Автор фото, TASS

Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт. AstraZeneca с трудом поспевает с обещанными Евросоюзу поставками вакцин. В России также проходят клинические испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт", которые должны завершиться в следующем году.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - сообщил в пятницу первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, допускать на российский рынок иностранные вакцины нецелесообразно, так как спрос на вакцины внутри России удовлетворяется собственными продуктами.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил он.

Производство вакцин - это вопрос бизнес-интересов конкретного производителя и его мощностей, и поэтому часто он решается обособленно от политических, научных и социальных вопросов. В России сравнительно невысокий спрос на вакцинацию, поэтому российских вакцин собственного производства для ее рынка действительно хватает.

Прозводство вакцины в других странах - обычная практика. Например, российский "Спутник" производится более чем на 20 площадках в 14 странах, включая Италию и Южную Корею (где сама вакцина пока не одобрена), Сербию, Индию и Аргентину.

О планах производства AstraZeneca в России было известно с июля 2020 года.

В мае 2021 года генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев сообщал, что первые партии вакцины от коронавируса "Р-Кови", произведенные в России по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета, пойдут на экспорт в течение июня этого года. Тогда же он сообщал о планах производства нескольких сотен тысяч доз вакцины в месяц.

В прошлом году в "Р-Фарм" сообщали, что Россия должна стать "международным хабом" для производства и поставок вакцины ны международные рынки. Сообщалось, что продавать готовый препарат планируется более чем в 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в СНГ и на Балканах.

В начале сентября сообщалось об улаженном в бельгийском суде споре между Евросоюзом и AstraZeneca, начавшемся из-за срыва обещанных производителем поставок вакцины. В AstraZeneca сообщали, что смогут доставить лишь часть доз, закупленных ЕС на первые три месяца 2021 года. Еврокомиссия обвинила компанию в срыве сделки, а в компании заявили, что соглашение подразумевало, что она сделает "все возможное" для поставки миллионов доз вовремя.

В итоге стороны договорились, что AstraZeneca поставит обещанные 200 млн доз в ЕС до конца марта 2022 года.

Вакцина AstraZeneca, как и "Спутник", сделана на основе аденовирусных векторов - только вместо аденовируса человека (как в российском препарате) в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе. Российский фонд прямых инвестиций на начальном этапе пиар-кампании "Спутника" часто подчеркивал этот факт, говоря о преимуществах российской вакцины.