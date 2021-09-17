Завещание принца Филиппа будет засекречено на 90 лет, чтобы защитить королеву

час назад

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Британский Высокий суд постановил, что завещание герцога Эдинбургского будет засекречено в течение как минимум 90 лет, чтобы защитить "достоинство и статус" королевы.

Уже более века существует традиция, согласно которой после смерти высокопоставленного члена королевской семьи суд опечатывает их завещания.

Это означает, что, в отличие от большинства других завещаний, его нельзя будет подвергнуть публичной проверке.

Через 90 лет состоится закрытый процесс, по итогам которого будет принято решение о том, может ли завещание быть обнародовано.

Слушание заявления о засекречивании завещания состоялось в июле под председательством сэра Эндрю Макфарлейна, самого высокопоставленного судьи в суде по делам семьи.

Он выслушал аргументы адвокатов, представляющих семью герцога, представителей прокуратуры и главного юридического советника правительства, и опубликовал свое решение в четверг.

Сэр Эндрю сказал, что как президент департамента по семейным делам Высокого суда он является хранителем сейфа, в котором лежат более 30 конвертов, в каждом из которых находится запечатанное завещание умершего члена королевской семьи.

И впервые за более чем 100 лет он описал процесс, с помощью которого эти завещания могут быть обнародованы.

Сэр Эндрю сказал: "Я считал, что из-за конституционного положения Суверена для королевских завещаний уместна особая практика. Существует необходимость усилить защиту по-настоящему личных аспектов жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена и близких членов ее семьи".

По словам судьи, он не видел завещания принца Филиппа и ничего не слышал о его содержании, кроме даты его исполнения и личности назначенного исполнителя.

Он сказал, что решил провести слушание при закрытых дверях, потому что открытое слушание привело бы к огласке и всевозможным спекуляциям - а именно этого хотелось бы избежать.

"Я согласен с тем, что, хотя общественности любопытны частные договоренности, которые член королевской семьи может указать в своем завещании, нет подлинного общественного интереса в том, чтобы общественность знала эту полностью конфиденциальную информацию", - сказал сэр Эндрю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Франц Текский, брат королевы Марии, был первым членом королевской семьи, чье завещание было опечатано после его смерти

По его словам, никаких юридических оснований для заявлений от СМИ не существовало, поскольку общественные интересы представлял генеральный прокурор.

Адвокаты семьи принца Филиппа утверждали, что новости о слушаниях "могут породить совершенно необоснованные догадки" и откроют возможность для более глубокого вмешательства в жизнь королевы и королевской семьи.

Говоря об истории подобных решений, сэр Эндрю рассказал, что первым членом семьи, завещание которого было опечатано судом, был принц Франц Текский, младший брат королевы Марии, умерший в 1910 году.

По словам юриста и эксперта по королевской семье Майкла Нэша, автора книги "Королевские завещания в Великобритании с 1509 по 2008 год", этот правовой механизм был разработан после того, как принц Франц оставил ценные изумруды своей любовнице, графине Килмори.

Конверт с завещанием принца Франца тоже хранится в сейфе сэра Эндрю. Самые свежие конверты - завещания покойной Королевы-матери и принцессы Маргарет, сестры королевы, умершей в 2002 году.

В 2007 году некий мужчина, утверждающий, что он незаконнорожденный ребенок принцессы Маргарет, Роберт Эндрю Браун, обратился с просьбой о раскрытии завещания Королевы-матери и принцессы Маргарет, но его заявление было отклонено как сутяжничество и по процессуальным причинам.

Однако сэр Эндрю внес поправки в процесс: раньше королевские завещания засекречивались на неопределенный срок, теперь же они могут быть изучены в частном порядке через 90 лет после выдачи документа, утверждающего завещание.

Этот документ позволяет исполнителю распределять активы умершего человека в соответствии с его желаниями, и обычно в этот момент завещание человека становится достоянием гласности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди хранящихся в сейфе сэра Эндрю документов - завещания королевы-матери и принцессы Маргарет

По словам сэра Эндрю, через 90 лет каждое королевское завещание будет доступно для изучения личным адвокатом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором и любыми частными представителями умершего, которые все еще будут живы.

Они решат, можно ли будет тогда обнародовать завещание, но некоторые королевские завещания, возможно, навсегда останутся засекреченными.

Вскрытие печати будет производиться профессиональным архивистом, чтобы обеспечить надлежащую сохранность документов и печатей. Дальнейшие детали процесса будут определены судом до того, как завещание будет вскрыто.

Адвокат королевы и генеральный прокурор предлагали запечатать завещания на 125 лет, но сэр Эндрю посчитал 90 лет "соразмерным и достаточным". По его мнению, этого довольно, чтобы существенно снизить риск того, что публикация повлияет на частную жизнь членов королевской семьи.

Сэр Эндрю намеревается опубликовать приложение, в котором будут перечислены имена 30 людей, чьи завещания хранятся в его сейфе. Однако это произойдет не ранее, чем завершатся все возможные апелляции на его решение.