Космические туристы на орбите. Первые снимки пассажиров "Драгона"

19 минут назад

Автор фото, INSPIRATION4 Подпись к фото, Экипаж Inspiration4 - (слева направо) Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски - возвращается домой в выходные

Появились первые снимки экипажа миссии Inspiration4 на околоземной орбите. Полет организовала компания SpaceX предпринимателя Илона Маска.

На фотографиях астронавты-любители висят в невесомости внутри космической капсулы, разглядывают планету в иллюминатор и занимаются своими делами.

Миллиардер Джаред Айзекман и его коллеги Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски стартовали с космодрома во Флориде в среду.

Это первый любительский экипаж, отправившийся на орбиту с коммерческой миссией. Одна из основных целей миссии - собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний.

Автор фото, INSPIRATION4 Подпись к фото, Экипаж поднялся намного выше Международной космической станции

Автор фото, INSPIRATION4 Подпись к фото, Джаред Айзекман оплатил полет всех четверых астронавтов

Корабль "Драгон" поднял астронавтов на высоту 590 км. Это примерно на 160 км выше орбиты Международной космической станции, и на 50 км выше космического телескопа Хаббла.

С момента запуска о деятельности команды сообщалось мало: компания Netflix снимает об их полете эксклюзивный документальный фильм и, очевидно, не хочет спойлеров.

Известно, что астронавты хорошо себя чувствуют, приспособились к невесомости и проводят научные эксперименты.

Автор фото, INSPIRATION4 Подпись к фото, Крис Семброски занят фотографией

Они также разговаривали с семьей и друзьями на Земле и провели сеанс ответов на вопросы пациентов детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе в американском штате Теннесси.

Арсено работает фельдшером в этой больнице, она также лечилась там в 10 лет от рака костей. А Айзекман надеется, что интерес к полету Inspiration4 поможет собрать нужные средства.

Экипаж должен вернуться на Землю в выходные. Их капсула приводнится в Атлантическом океане.

Если миссия завершится успешно, это подтолкнет развитие космического туризма, который переживает возрождение после десятилетнего перерыва.

Этим летом миллиардеры-бизнесмены сэр Ричард Брэнсон и Джефф Безос поднялись над атмосферой Земли на космических аппаратах, разработанных их компаниями.

Надо думать, что эти дело не закончится, хотя полеты в космос по-прежнему очень дорогое удовольствие.

Автор фото, SPACEX Подпись к фото, Так художник представляет капсулу "Драгона" со стороны

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Кто летит на "Драгоне"?

Командир корабля, 38-летний Джаред Айзекман - преуспевающий бизнесмен, исполнительный директор компании по электронным платежам Shift4 Payments, которую он основал еще в подростковом возрасте; его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд долларов. К тому же он большой энтузиаст авиации: на его счету тысячи часов полетов на разных типах самолетов. Оплатив эту миссию, он, тем не менее, считает, что космос должен быть доступен каждому.

В свою команду бизнесмен набрал троих людей, с которыми ранее не был знаком.

29-летняя Хейли Арсено - аспирантка в детской больнице Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний. Она сама в 10-летнем возрасте прошла в этой клинике курс лечения. Цель экспедиции - собрать для этой больницы 200 млн долларов, и поэтому Айзекман решил, что будет закономерно, если в состав экипажа войдет сотрудница этой клиники. "Похоже, я первый в мире человек, которому позвонили по телефону и сказали: а не хотели бы вы слетать в космос?" - смеется Хейли Арсено.

Доктору Сиан Проктор 51 год. Она геолог и популяризатор науки. В 2009 году она чуть не стала астронавтом НАСА, но не прошла последний отборочный тур. Тем не менее, командир взял ее в команду из-за ее предпринимательских способностей.