Миллиардера Дерста признали виновным в убийстве 2000 года. Он случайно сознался на съемках фильма о себе

15 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Обвинители назвали 78-летнего Роберта Дерста "нарциссическим психопатом"

В США герой документального сериала канала HBO "Тайны миллиардера" (The Jinx), наследник империи недвижимости Роберт Дерст был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзен Берман. Он случайно сознался в преступлении прямо во время съемок, забыв, что на нем включенный микрофон.

Присяжные сочли доказанным, что в 2000 году Дерст убил Берман, чтобы помешать ей дать показания о пропаже его жены.

Приговор 78-летнему Дерсту вынесут 18 октября. Каким бы он ни был, принимая во внимание возраст подсудимого, маловероятно, что ему удастся выйти из тюрьмы.

Убитая 55-летняя журналистка и писательница Сьюзен Берман получила известность после выхода книги о своем детстве рядом с отцом-мафиози. Когда в 1982 году жена Дерста Кэтлин пропала без вести, Берман выступала в качестве представителя миллиардера.

Тогда Дерсту так и не предъявили обвинения, однако в 1999 году дело об исчезновении было возобновлено. Миллионер поспешно уехал из Нью-Йорка в небольшой город Галвестон в Техасе, где, как сообщают американские СМИ, некоторое время жил под видом немой женщины.

Берман, которая была близкой подругой Дерста, рассказала ему о вызове на допрос в полицию. Вскоре после этого женщину нашли мертвой в Калифорнии.

По версии обвинения, Дерст убил в общей сложности троих человек - третьим стал Моррис Блэк, пожилой мужчина из Галвестона, который, предположительно, опознал миллионера, когда тот скрывался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом Сьюзен Берман, в котором, предположительно, ее и убили

Когда в 2001 году Дерста арестовали по обвинению в убийстве Блэка, миллионер заявил, что случайно застрелил соседа во время ссоры и расчленил его тело. Присяжные в итоге сочли, что Дерст действовал в рамках необходимой самообороны.

15 минут славы

В 2010 году режиссер Эндрю Джареки выпустил художественный фильм "Все самое лучшее", основанный на истории исчезновения Кэтлин Дерст, где сыграли Райан Гослинг и Кирстен Данст.

Незадолго до премьеры Дерст связался с режиссером, и ему показали картину. Бизнесмену фильм понравился, и он согласился на съемки документального мини-сериала "Тайны миллиардера" о себе.

В интервью для сериала Дерст признался, что ссорился с супругой и лгал полиции по поводу ее исчезновения, однако отрицал, что убил ее или Сьюзен Берман.

Спустя полтора года создатели сериала вновь пригласили Дерста на интервью, во время которого ему предъявили анонимную записку с сообщением об убийстве Берман и конверт, подписанный самим бизнесменом. Почерк на обеих был похож, и они содержали одну и ту же орфографическую ошибку.

Дерст по-прежнему отрицал свою причастность к убийствам, однако стал заметно нервничать. По окончании съемки он вышел в уборную, где несколько минут разговаривал сам с собой, забыв, что с него не сняли микрофон.

Автор фото, HBO Подпись к фото, Дерст сам согласился на интервью - и, похоже, наговорил лишнего

За несколько часов до выхода в эфир последнего эпизода "Тайн миллионера" власти арестовали Дерста в Новом Орлеане по подозрению в убийстве Берман.

Во время судебного заседания присяжным заседателям показали тот самый клип из ванной.

В нем слышно, как Дерст бормочет себе под нос: "Что, черт возьми, я сделал? Конечно, убил их всех".

Художественный монтаж

Защита Дерста выступала против использования этой записи в суде, указывая, что фразы были смонтированы из разных отрезков разговора Дерста с самим собой.

Строго говоря, так оно и было - в частности, фразы, "Что я сделал?" и "Конечно, убил их всех" разделяет 10 секунд, и в оригинальной записи вторая предшествует первой.

Авторы сериала не считают монтаж манипуляцией, объясняя его художественной необходимостью. По их мнению, перестановка фраз так, чтобы сериал завершился на признании в убийстве, прибавило фильму драматизма.

Однако подобная художественная трактовка все равно усложняла использование записи в качестве улики.

В итоге суд принял к рассмотрению запись бормотания Дерста в ванной.

Профессор права Джорджтаунского университета Сайлас Вассерстром объяснял, что запись было бы сложнее представить в суде, будь она сделана полицией или правительственным агентством и без ведома Дерста.

Но даже в этом случае, поскольку его заявление выглядит спонтанным, суд мог принять его в качестве доказательства.

По словам Эрики Зункель, профессора права Чикагского университета, наиболее часто суд не принимает признания, сделанные в полиции и под стражей в полиции, когда есть основания полагать, что они не вполне искренние. В случае с Дерстом ситуация была сложнее: он уже давал интервью авторам сериала, причем дважды, с интервалом в полтора года (по словам Зункель, это "настоящий кошмар для защиты"), и знал, что на нем микрофон, даже уйдя в ванную.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слушания по делу Дерста начались в 2016 году и неоднократно переносились, последний раз - в связи с пандемией

Вскоре после объявления приговора семья Кэтлин Дерст выступила с заявлением, в котором призвала прокуратуру округа Вестчестер Нью-Йорка привлечь Дерста к уголовной ответственности за убийство жены.