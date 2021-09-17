Легенда шахмат Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за фразы о том, что она не состязалась с мужчинами

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

53 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нона Гаприндашвили первая женщины в истории, получившая звание международного гроссмейстера среди мужчин

Иск легендарной шахматистки и первой женщины, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин в 1978 году, касается неверного утверждения в популярном мини-сериале Netflix "Ход королевы" о том, что она якобы никогда не состязалась с мужчинами.

Согласно юридической компании BLB, которая вместе с американскими адвокатами защищает интересы Ноны Гаприндашвили в американском суде в Калифорнии, это утверждение в финальном эпизоде сериала было целенаправленно неверным и касается самого значительного карьерного достижения грузинского гроссмейстера.

"Они этим полностью перечеркнули карьерные достижения Ноны Гаприндашвили, потому что главным лейтмотивом всей ее жизни было как раз было то, что она играла на равных с мужчинами и выигрывала их", - сказала Би-би-си представитель компании Русудан Маисурадзе.

Она отмечает, что эпизод, в котором прозвучала ложная информация, касается 1968 года, а к этому времени Гаприндашвили уже провела матчи примерно с 60 мужчинами-шахматистами, десять из которых были гроссмейстерами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нона Гаприндашвили играет сразу против 28 шахматистов в Великобритании, в 1965 году

По словам Маисурадзе, через американских юристов и от имени Гаприндашвили они уже пытались добиться от Netflix исправления и признания того, что эти сведения в сериале ложь, однако получили отказ.

Особенно оскорбительным, заявили адвокаты, было то, что Гаприндашвили была представлена в сериале как российская шахматистка.

Теперь Гаприндашвили требует от Netflix публичного извинения за ложную информацию в сериале, ее исправления и $5 млн. долларов в качестве компенсации.

Гаприндашвили стала чемпионкой Грузии в 15 лет. В 21 она победила на чемпионате мира среди женщин и успешно защищала это звание 16 лет - с 1962 по 1978 год. Она пятикратная чемпионка СССР.

Нона Гаприндашвили - первая женщина в истории шахмат, получившая титул международного гроссмейстера среди мужчин. Это произошло в 1978 году.

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Ранее в интервью Русской службе Би-би-си Гаприндашвили говорила, что, когда стала чемпионкой мира, сразу начала участвовать в мужских турнирах, и прозвучавшая в сериале фраза о том, что она никогда не играла с мужчинами - неправда.

"Обидно, конечно, потому что когда о шахматах снимают фильм, и, тем более, рассказывают о чемпионке мира, то уже тут должна быть точность", - говорила Гаприндашвили.