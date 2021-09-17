Спасти "Генерала Шермана": гигантскую секвойю укрыли от пожара огнестойким одеялом
В калифорнийском Национальном парке "Секвойя" пожарные пытаются спасти древние деревья от огня с помощью жаростойких покрывал.
Спасатели опасаются, что лесные пожары могут добраться до гигантских секвой в течении нескольких часов.
В парке растут около 2000 секвой, в том числе 83-метровый "Генерал Шерман", самое большое дерево на Земле, возраст которого составляет около 2200 лет. Это дерево лишь на 10 метров ниже статуи Свободы.
С лесными пожарами в Национальном парке борются более 350 пожарных, также задействованы вертолеты и водометные самолеты.
Чтобы защитить древние гигантские деревья, пожарные обернули их специальными одеялами.
"Это очень важное место для многих, многих людей, поэтому мы приложим все необходимые усилия для защиты этой рощи", - сказала в интервью газете Los Angeles Times представитель национальных парков Секвойя и Большого Каньона Ребекка Патерсон.
Секвойи - деревья огнестойкие и способны выживать в огне.
Но нынешние пожары в Калифорнии очень масштабные: в этом году в штате случилось более 7400 возгораний, опустошивших более 900 тыс. гектаров земли.
Пожары вызваны высокими температурами и экстремальной засухой. Экологи говорят, что причина жаркой и сухой погоды - это глобальное потепление и изменение климата во всему миру.
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