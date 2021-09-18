ООН: с нынешними планами сокращения выбросов потепление все равно будет катастрофическим

41 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ведущие мировые страны обещают, что намерены сократить выбросы углерода, но на самом деле эти выбросы растут

Планета нагревается. Несмотря на все старания многих стран, температура в земной атмосфере повышается, предупреждает ООН. Специалисты организации изучили климатические планы более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении.

Ученые недавно заявили, что для того, чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году.

Но анализ деятельности более 100 стран показывает, что эти выбросы, наоборот, вырастут на 16% к этому сроку.

В конечном итоге, это может привести к повышению температуры на 2,7°C по сравнению с доиндустриальными временами - намного выше пределов, установленных международным сообществом.

"Увеличение выбросов на 16% является огромным поводом для беспокойства", - заявила Патрисия Эспиноса, главный переговорщик ООН по климату.

"Это резко контрастирует с призывами ученых к быстрому, устойчивому и крупномасштабному сокращению выбросов для предотвращения самых серьезных климатических последствий", - говорит она.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Углеродные выбросы приводят к потеплению на планете

Предупреждение ООН об угрожающих масштабах проблемы появилось накануне климатической конференции ООН в Глазго, которая пройдет в ноябре.

Основная цель этого знакового события - поддержать планы по ограничению роста мировой температуры, убедив страны-участники Парижского соглашения более решительно сокращать свои выбросы.

Согласно правилам Парижского соглашения об изменении климата, страны должны обновлять свои планы по сокращению выбросов углерода каждые пять лет, постепенно ужесточая нормы.

Но ООН заявляет, что из 191 страны, подписавшей соглашение, только 113 заявили о дальнейших планах по сокращению выбросов.

Алок Шарма, британский министр, который будет председательствовать на конференции ООН по климату, сказал, что страны, у которых были амбициозные планы, теперь склонны от них отказываться.

"Но без совместных действий всех стран, особенно крупнейших экономик, уже приложенные усилия рискуют оказаться напрасными", - говорит Алок Шарма.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Ученые призывают развитые страны рассматривать нынешнюю ситуацию. как климатический кризис

Исследование, проведенное организацией Climate Action Tracker, показало, что из группы ведущих индустриальных стран G20 лишь немногие, включая Великобританию и США, обновили свои цели по сокращению выбросов.

В другом анализе, проведенном Институтом мировых ресурсов, подчеркивается, что Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, на долю которых в совокупности приходится 33% выбросов парниковых газов, не представили обновленные планы.

В этом же исследовании говорится, что Австралия и Индонезия поставили те же цели по сокращению выбросов углерода, что и в 2015 году, в то время как Парижское соглашение предполагает, что уровень выбросов должен снижаться.

Кроме того, исследование показывает, что Бразилия, Мексика и Россия ожидают, что их выбросы будут расти, а не сокращаться.

Для беднейших стран - наиболее уязвимых к повышению уровня моря, жаре и засухе - быстрое уменьшение выбросов углерода, нагревающего планету, является приоритетом.

"Страны G20 должны взять на себя инициативу в быстром сокращении выбросов для того, чтобы смягчить последствия изменения климата. Это страны с наибольшим потенциалом и ответственностью, и им давно пора рассматривать изменение климата как кризис", - заявил Сонам ​​Ванди, председатель группы наименее развитых стран.

В ООН рассчитывают, что Китай может пересмотреть свои климатические планы перед конференцией в Глазго.

Пекин, крупнейший в мире производитель выбросов углерода, ранее заявлял, что стремится достичь пика выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году.