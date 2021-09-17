Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Он покинул пост всего два года назад

17 сентября 2021 Обновлено 49 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это фото сделано в 2012 году. В 2019 году Бутефлика хотел идти на пятый срок, но многие алжирцы этому воспротивились.

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия президента страны.

Как сообщается, Бутефлика скончался после долгой болезни.

Абдельазиз Бутефлика впервые был избран на пост президента Алжира в 1999 году в условиях, когда все его соперники сняли свои кандидатуры в знак протеста против условий проведения выборов. После этого он неоднократно переизбирался, для чего в 2014 году изменил конституцию, обнулив ограничение максимального количества сроков.

При этом в 2013 году президент перенес инсульт, после чего передвигался лишь в коляске с посторонней помощью. В последние годы он появлялся на публике редко.

В 2019 году, невзирая на преклонный возраст и болезни, из-за которых ему приходилось подолгу лечиться за рубежом, Бутефлика собрался баллотироваться на пятый срок. Это вызвало массовые протесты, после которых 2 апреля 2019 года под давлением армии он ушел в отставку.

В начале своего первого срока Бутефлика сумел заключить соглашение с вооруженными исламистами, которые вели кровавую гражданскую войну в стране на протяжении 1990-х годов.