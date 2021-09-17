Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Он покинул пост всего два года назад
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия президента страны.
Как сообщается, Бутефлика скончался после долгой болезни.
Абдельазиз Бутефлика впервые был избран на пост президента Алжира в 1999 году в условиях, когда все его соперники сняли свои кандидатуры в знак протеста против условий проведения выборов. После этого он неоднократно переизбирался, для чего в 2014 году изменил конституцию, обнулив ограничение максимального количества сроков.
При этом в 2013 году президент перенес инсульт, после чего передвигался лишь в коляске с посторонней помощью. В последние годы он появлялся на публике редко.
В 2019 году, невзирая на преклонный возраст и болезни, из-за которых ему приходилось подолгу лечиться за рубежом, Бутефлика собрался баллотироваться на пятый срок. Это вызвало массовые протесты, после которых 2 апреля 2019 года под давлением армии он ушел в отставку.
В начале своего первого срока Бутефлика сумел заключить соглашение с вооруженными исламистами, которые вели кровавую гражданскую войну в стране на протяжении 1990-х годов.
После его отставки, стремясь успокоить недовольных, новые власти начали целую серию расследований коррупции в ближайшем окружении экс-президента и нескольких его приближенных действительно осудили и посадили, в том числе влиятельного брата и советника бывшего главы государства, Саида.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды