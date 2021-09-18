Вбросы на "надомке" и удаленные наблюдатели: как прошел второй день выборов

Наталия Зотова, Анна Пушкарская, Сергей Горяшко

Би-би-си

46 минут назад

Автор фото, EPA

Сообщений о фальсификациях не становится меньше, наблюдателей, заметивших их, удаляют с участков. ЦИК говорит об иностранных атаках на выборы, а "Умное голосование" находит новые площадки для распространения.

Явка все еще удивительно высокая

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Явка на выборах в Госдуму на 15:00 по московскому времени во второй день голосования в России составила 25,64%, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Речь только про голосование на участках - электронное в эту цифру не входит.

Лидер по явке пока Чечня (на 15 часов по Москве там проголосовали 60,4% избирателей. Высокая явка и в Карачаево-Черкесии, где она составляет 53%, в Кабардино-Балкарии (50,8%), это также данные на 15-00 по местному времени.

Вчерашний лидер Тыва сегодня сбавила темп, и там на три часа дня по местному проголосовали чуть более 50% избирателей.

Самая низкая явка пока в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области - около 15%.

Часть дальневосточных регионов передали явку на восемь вечера по местному времени. В лидерах Чукотка (явка 45,9%) и Еврейская автономная область (42,29%).

Фальсификации продолжаются. Прежде всего - на надомном голосовании

Надомное голосование традиционно было удобным моментом для вбросов: члены комиссии выносят урну с участка, с ними не всегда оказывается наблюдатель, и, теоретически, в этот момент они могут подложить в урну лишние бюллетени.

Активист Алексей Миняйло выяснил, что на московском участке 1185 к надомникам уходили на 2 часа 40 минут, а проголосовало за это время 54 человека. Получается, члены комиссии тратили на каждого избирателя меньше трех минут - это попросту невозможно.

А на следующий день на этот же участок пришла женщина, которая якобы проголосовала дома - и заявила, что никто к ней с урной не приходил.

Автор фото, EPA

18 сентября стало известно, что по итогам первого дня голосования только в Москве аннулировали восемь выносных урн с бюллетенями - из-за вбросов.

В субботу проблемы с надомным голосованием продолжились. По данным Карты нарушений "Голоса" (движение признано в России иностранным агентом), на участке в Смоленской области при надомном голосовании 70 человек из 90 сказали, что не просили приходить к ним с урной.

Часть призналась, что работодатель вынудил их оставить заявку на надомное голосование. О том же говорят люди в Красноярском крае и Краснодаре.

"Стали больше злоупотреблять надомным голосованием, которое легко использовать для разных махинаций, - прокомментировал Би-би-си сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. - По мнению комиссий, можно фактически кого угодно включать в списки на надомное голосование. Много конфликтов возникает на тему того, реально ли эти люди просили включать их в надомное".

По его мнению, в этом году ЦИК отказался от видеокамер на участках не случайно: возможности видеофиксации, говорит Мельконьянц. ограничены.

Реестр на выездное голосование - хорошее свидетельство того, что происходят нарушения. В субботу появились сообщения об участках, где такого реестра нет вообще.

В других случаях реестр есть, но выглядит очень подозрительно: например, все надомники живут строго по четыре человека в квартире, и причина почему они не могут прийти на участок, у всех одна, как под копирку. А в Рязани на участке 992 и вовсе пропал член комиссии - причем вместе с реестром надомников, проголосовавших накануне.

Со списками избирателей тоже бывает не все в порядке. В Петербурге член УИК Татьяна Косинова пыталась сфотографировать списки избирателей, в которые были внесены избиратели с указанием адреса нежилого здания Музея обороны Ленинграда без указания квартир. В первый день голосования ее за это удалили с участка, а в субботу городской суд Петербурга отклонил ее апелляционную жалобу.

Автор фото, Reuters

В Московском районе Петербурга представители "Справедливой России" добились выезда следователей в УИК 1379, где член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил сейф, в который вчера после окончания голосования положили пустые бюллетени, а утром в нем оказались бюллетени заполненные.

Зафиксировать это комиссия не позволила, но закрыла сейф, а с участка всех вывели под предлогом санобработки и завесили видеокамеры. Как утверждают справороссы, пломба за это время была переклеена.

Заметивших нарушения наблюдателей удаляют - а на одного завели уголовное дело

По данным "ОВД-инфо", только за первый день голосования задержали 10 наблюдателей.

А на второй день с участка удалили, например, корреспондента "Дождя" (канал признан в России СМИ-иностранным агентом) Александра Макарова: он работал на участке членом комиссии с правом совещательного голоса и попытался удостовериться, где прописан избиратель.

В ответ на УИКе заявили, что у Макарова неправильно оформлены документы, и лишили его статуса члена комиссии.

А в Петроградском районе Петербурга, который считается вотчиной спикера заксобрания Вячеслава Макарова (на этой кампании он баллотируется в Госдуму), в автозаке увезли Ирину Фатьянову, экс-главу регионального штаба Навального (запрещен и признан и экстремистской организацией, ликвидирован в 2021 году).

"На выходе с УИК 1641 меня ждали провокаторы. Начали снимать и рядом устроили драку. Полиция у УИКа задержала их, но в отдел повезли и их, и меня", - сообщила Фатьянова. Она утверждала, что в эти дни за ней следят и ее перемещения снимают люди в штатском. Позже Фатьянову отпустили без протокола.

Фатьянова также сообщила в своем телеграм-канале о попытке вброса на участке в Приморском районе. Нарушитель не получал бюллетеней на участке, но был пойман с пачкой бюллетеней за заместителя главы администрации Петроградского района Марию Лыбаневу - дочь спикера заксобрания Макарова. Его задержали и увезли в отделение полиции.

Задерживают в Петербурге, как обычно, жестко: члену комиссии разбили очки, пока вели в автозак. Члена УИК с решающим голосом Ярослава Доскаля отправили проводить голосование на дому с одним членом комиссии с правом совещательного голоса (а не двумя, как положено по закону).

После возвращения на участок Доскаля обвинили в том, что он принес лишний неиспользованный бюллетень. Чтобы доказать свою правоту, он попытался сфотографировать номер сейф-пакета, в котором лежали принесенные бюллетени.

В итоге его в наручниках доставили в полицию, а во время задержания разбили очки, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

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Мельконьянц отмечает агрессивный настрой членов комиссий к наблюдателям: "Их нацеливали, что будут скандалы, будут провокации, надо давать бой. На уровне регионов на все нарушения из-за этого реакция - все это фейк. На все говорят слово фейк".

На одного из наблюдателей даже завели уголовное дело. Уже после закрытия участка в Новосибирске 17 сентября наблюдатель Светомир Юн записал видео, демонстрируя, что УИК не заперт и никем не охраняется (хотя там хранятся бюллетени). На следующий день его задержали по подозрению в распространении фейковой информации.

А как реагирует ЦИК?

Центризбирком говорит о целенаправленных атаках из-за рубежа на свои ресурсы: три таких атаки насчитал глава федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук.

А глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что видит прицельные нарушения - но речь не о голосовании, а о запрете на агитацию.

"Еще раз хочу это подчеркнуть, поскольку вчера мы обратили внимание, что прицельные нарушения были со стороны разных акторов, с разных сторон. В том числе мы наблюдаем это в СМИ, сетевые СМИ, канальные… Поэтому я прошу очень жестко придерживаться правил. Выборы пройдут, и мы это так не оставим", - подчеркнула она.

Памфилова также прокомментировала одну из самых ярких пятничных очередей на участке - в Москве, в районе Арбата. По многим свидетельствам, в очередях люди стояли не добровольно: избирателей на работе просили проголосовать уже в пятницу до обеда.

"Был большой привод зависимых избирателей, результат был налицо, мы рано начали фиксировать факты принуждения к участию в выборах", - подтвердил Би-би-си Григорий Мельконьянц.

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"Я туда несколько лет назад по глупости приписалась [для голосования], простояла на морозе два часа", - сказала глава ЦИКа. Она не уточнила, в каком году это произошло, но заверила, что на этом участке всегда очереди. Ситуацию с ним Памфилова назвала недоработкой московской избирательной комиссии.

Памфилова пригласила движение "Голос" прийти в ЦИК и сообщить о фальсификациях. "Я никогда не отказываюсь, конечно, пойду", - сказал его сопредседатель Григорий Мельконьянц Би-би-си. Он подтвердил, что ему пришло приглашение из ЦИКа, и что он собирается прийти в информцентр в воскресенье.

Война Роскомнадзора с "Умным голосованием" продолжается

После попыток заблокировать весь Google Docs в середине недели Роскомнадзор потребовал от команды Навального удалить два документа с рекомендациями "Умного голосования".

Это очередная попытка заблокировать советы команды Навального - ранее приложение удалили App Store и Google Play. Газета New York Times писала, что они сделали это под угрозой уголовных дел на сотрудников. С полуночи 18 сентября не работает и бот "Умного голосования" в Телеграме - его основатель Павел Дуров написал, что бот нарушал законодательство о дне тишины.