Трехдневные выборы в России: как растет явка

Олеся Волкова, Сергей Горяшко

Би-би-си

24 минуты назад

В России впервые проходят выборы федерального уровня с трехдневным голосованием. В некоторых регионах за пятницу и субботу уже успели проголосовать больше половины избирателей. Би-би-си представляет данные по явке на выборы на обновляемой интерактивной карте.

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Явка на выборах в Госдуму к 20-00 московскому времени после второго дня голосования в России составила 31,51%, сообщил ЦИК. Речь только про голосование на участках - электронное в эту цифру не входит. Среди российских регионов лидер по активности на выборах пока Чечня - 73,49% избирателей в республике к вечеру субботы уже проголосовали.

Одним из регионов с самым низким уровнем явки по итогам субботы остается Хакасия - там свой голос отдали только 17% избирателей.

В Москве, по данным на 15-00, проголосовало больше 30%, в Петербурге - 16,6%.

Это первые федеральные выборы по новому сценарию: с трехдневным голосованием. Такой формат опробовали на голосовании за поправки к Конституции в 2020 году. Тогда участки были открыты целую неделю: голосование прошло во время первой волны пандемии коронавируса в России.

Несколько недель спустя Госдума приняла закон, разрешающий и впредь делать голосование многодневным. Принимался он опять-таки под флагом защиты голосующих от коронавируса: такое голосование позволяет уменьшить концентрацию людей на участках.

В первый же день выборов в Госдуму, в пятницу, во многих регионах выстроились очереди голосующих без соблюдения какой-либо социальной дистанции.

Би-би-си удалось найти более десятка случаев, когда бюджетников заставили пойти на выборы в пятницу утром.

Одновременно оппозиция и независимые наблюдатели заявили о множестве случаев нарушений на голосовании. В ЦИКе же настаивают на честности и прозрачности выборов.