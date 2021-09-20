"Эмми": безусловным лидером года по наградам стал сериал "Корона"

39 минут назад

Автор фото, Rich Fury/Getty Images

После не самой зрелищной, проходившей в онлайн-режиме (по вполне понятным причинам - пандемия коронавируса) церемонии прошлого года 73-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми" в Лос-Анджелесе если и не превзошла все ожидания, то явно порадовала и зрителей, и самих участников действа.

Кстати, это первое крупное шоу, организаторы которого настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы и ограничили число приглашенных каждым номинантом гостей до четырех человек, каждый из которых еще и должен был предоставить справку о недавнем негативном тесте на ковид и вакцинации.

Автор фото, Rich Fury/Getty Images Подпись к фото, Самира Уайли

Автор фото, Rich Fury Getty Images Подпись к фото, Билли Портер и Адам Смит

После того как прошла первая волна знаменитостей, появившихся преимущественно в черном, цветовая гамма костюмов стала куда более разнообразной.

Автор фото, Rich Fury/Getty Images Подпись к фото, Кинан Томпсон (в розовом)

Автор фото, Rich Fury Подпись к фото, Кейли Куоко

В этом году больше всего наград в разных номинациях собрал британский драматический сериал "Корона", повествующий, как можно догадаться из названия, о жизни британской королевской семьи.

Автор фото, Rich Fury/Getty Images Подпись к фото, Джош О'Коннор

Джош О'Коннор, который победил в номинации за лучшую мужскую роль, стал единственным актером сериала, который лично присутствовал на церемонии.

Автор фото, Dave Benett/Getty Images for Netflix Подпись к фото, Оливия Колман наблюдала за церемонией награждения из офиса Netflix в Лондоне

"Эмми" были удостоены сценарист Питер Морган, режиссер Джессика Хоббс, а также Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис как лучшие актеры второго плана.

В разделе комедийных сериалов особенно много наград досталось англо-американскому сериалу "Тед Лассо" об успешном тренере по американскому футболу, которого новая владелица малоизвестного английского футбольного клуба хочет использовать в своих коварных планах, но терпит фиаско.

Автор фото, Rich Fury/Getty Images Подпись к фото, Джейсон Судейкис

"Эмми" за главную мужскую роль получил сам "Тед" - Джейсон Судейкис. Не обошли наградами и актеров второго плана: призы за лучшую мужскую и женскую роли достались Бретту Голдстину и Ханне Уэддингем.

Автор фото, Rich Fury/Getty Images Подпись к фото, Бретт Голдстин и Ханна Уэддингем

В категории конкурсных реалити-шоу уже четвертый раз подряд победу одерживают "Королевские гонки РуПола". А сам РуПол стал самым награждаемым небелым представителем киноэлиты в истории "Эмми".