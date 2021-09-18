Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане

На фото слева направо: Джаред Айзекман, Сиан Проктор, Хейли Арсено, Крис Семброски в первый день космического полета 17 сентября

Автор фото, TPX VIA REUTERS

Капсула "Драгон" компании SpaceX Илона Маска приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды, вернувшись из трехдневной экспедиции Inspiration4 в космос.

Это первый в истории космический полет, в котором не участвовало ни одного профессионального астронавта. Все четверо участников - туристы: Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски.

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