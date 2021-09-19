В России завершилось трехдневное голосование. Как прошел последний день выборов и каковы первые итоги

19 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

В России завершились первые выборы федерального уровня, проходившие три дня - с 17 по 19 сентября. В последний день голосования наблюдатели из разных регионов жаловались на многочисленные вбросы, а ЦИК - на массовые фейковые сообщения о фальсификациях.

Объявлены первые результаты

Согласно Центральной избирательной комиссии, общая явка по стране по состоянию на 18:00 воскресенья составила 45,15%. На прошлых выборах в Госдуму явка составила 47,81%.

После закрытия всех участков - в 21:00 по московскому времени - ЦИК объявил первые результаты. По итогам подсчета 12,25% протоколов лидирует партия "Единая Россия" с более 40% голосов. У КПРФ 24,40% голосов, у ЛДПР - 9,30%, у "Новых людей" - 7,59%, у "Справедливой России" - 6.86%. Остальные партии, по предварительным данным, не преодолели 5-процентный барьер.

Анализ результатов голосования на этих выборах существенно затрудняет новая система защиты от автоматического сбора данных, включенная на сайте Центризбиркома. Ее появление заметил специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Как объяснила глава ЦИК Элла Памфилова, это было сделано из-за атак на сайт комиссии. "Чтобы сейчас система не вылетела, мы сделали эту схему. А там видно будет", - заявила она каналу RTVI, а заодно возмутилась его работой. "Во что же вы превратились", - посетовала Памфилова.

В Москве, согласно данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, побит рекорд явки на электронном голосовании - дистанционно проголосовали 96,5% зарегистрировавшихся москвичей. В Севастополе, расположенном в аннексированном Крыму, онлайн-явка составила 89,64%, в Ростовской области - 92,01%, в Ярославской - 94,47%. Всего электронное голосование проходило в семи субъектах РФ.

Власти активно агитировали россиян участвовать в электронном голосовании, среди его участников разыгрывались призы, в том числе квартиры и машины. Одним из выигрывших в акции "Миллион призов" стал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, Песков выиграл 10 тысяч баллов. Представитель Кремля сказал, что направит выигрыш на благотворительность.

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Наблюдатели снова сообщали о нарушениях

В воскресенье наблюдатели из разных регионов России продолжили публиковать видео предполагаемых вбросов на участках, в которых нередко участвовали сами члены избирательных комиссиий.

Так, в Кемеровской области неизвестный мужчина мог совершить вброс, пока член комиссии загораживала его от снимающего на видео наблюдателя.

В Брянской области возможный вброс зафикисировала камера наблюдения за выборами. Съемка показывает, что члены комиссии могли положить в урну бюллетени и в это время смеялись из-за того, что пачка листов была слишком большая и не проходила в отверстие.

В подмосковной Балашихе зафиксировали вбросы на том же участке, который пришлось закрывать из-за вбросов в первый день голосования. Там члены комиссии объявили санитарную обратку в помещении для голосования и попытались устроить вброс.

Также есть несколько случаев, где члены комиссий пытались закрыть камеры наблюдения. Так, в Ставропольском крае камеру закрывали тряпками. После сообщений об этом нарушении главу участковой комисии уволили. А на одном из участков в Петербурге на камеру повесили картонку, которая закрывала половину обзора для наблюдателей.

В МВД заявили, что получили более 750 сообщений о нарушениях на выборах, которые, однако, никак не повлияли на ход и результаты голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России: Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Недействительными признаны более восьми с половиной тысяч бюллетеней.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой

Власти считают большинство сообщений о вбросах фейками

Но большинство жалоб на вбросы и другие нарушения на выборах - это фейки, считает ЦИК. Утром в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова, например, пожаловалась, что на одном из телеканалов вбросами называлось обычное волеизъявление избирателей, которые якобы просто не могли сразу опустить все бюллетени в урну.

"У нас 60 сантиметров бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть [в урну], у меня не сразу получилось. Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до девяти бюллетеней", - сказала Памфилова и даже пригласила журналистов продемонстрировать всю сложность подобной процедуры.

Кроме того, сообщила глава ЦИК, полиция проводит расследование в связи с "фабрикацией фальсификаций" с помощью постановочных видео на съемочной площадке, обнаруженной в жилом доме. В помещении на видео, которое накануне показал ЦИК, были видны избирательные бюллетени, прозрачная урна и фотографии оппозиционера Алексея Навального. Телеканал "Россия-24" назвал организатором "постановки" соратника Навального Илью Пахомова.

Русская служба Би-би-си нашла двух человек, которые были в квартире в момент прихода полиции - они оказались актерами массовки. Одна из актрис заявила, что ее наняли не для изображения фальсификаций, а для съемок в социальной рекламе.

Российские власти в целом настаивают, что некие вражеские силы намеренно распространяют сообщения о нарушениях, чтобы дискредитировать выборы. Элла Памфилова во время своих брифингов не раз саркастически упоминала движение в защиту прав избирателей "Голос" (внесено в реестр иностранных агентов).

"Фейковых вбросов существенно больше, чем реальных сигналов о том, что где-то в какой-то мере нарушения. Фейковые новости все разоблачаются. Желающих повлиять на Россию извне, покачать ситуацию много", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Основной поток ложной информации идет намеренно, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"За вчерашний день их количество сократилось более чем вдвое … за одну пятницу их [фейков] стало 7 тысяч. В субботу, сбив эту ситуацию, количество сократилось примерно в два раза, даже больше, порядка 3 тысяч фейков за субботу. Тем не менее, за два дня 10 тысяч фейковых сообщений о выборах", - сказал журналистам его коллега Александр Малькевич.

ЦИК жаловался на "пятую колонну" и КПРФ

Помимо "фабрикаций фальсификаций", ЦИК остался недоволен работой избирательной комиссии в Петербурге и поведением на участках в регионах представителей КПРФ.

В избиркоме Санкт-Петербурга, как заявила Памфилова, есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений.

"Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия. Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"..., которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило", - сказала она.

Таким образом глава ЦИК отреагировала на массовые сообщения о нарушениях в петербургских УИК, произошедших в ночь с 18 на 19 сентября после закрытия участков, в том числе сообщения о выносе с одного из участков сейфа с бюллетенями.

У Памфиловой не первый год противостояние с петербургским избиркомом. После выборов 2019 года глава ЦИК предлагала петербургской комиссии самораспуститься, а после смены ее главы (теперь его возглавляет близкая к Александру Беглову экс-чиновница администрации Наталья Чечина) заявляла, что ответственность за выборы в Петербурге теперь лежит на губернаторе. Во время избирательной кампании 2021 года ЦИК направлял в Петербург инспекцию и признал работу комиссии неудовлетворительной.

Член петербургского избиркома Дмитрий Краснянский сказал Би-би-си, что не понимает, кого именно Памфилова назвала "пятой колонной".

По его словам, "несмотря на вал фейков, что кошмар и ужас", в Петербурге "все адекватно". "Нарушения бывают на всех выборах - ловим, отстраняем, но массовости в угоду одному кандидату и партии нету. Нафальсифицировать могут на тысячные доли процента", - сказал он, уточнив, что по словам его коллег по комиссии, лишь одно из 20-30 поступающих сообщений есть смысл проверить.

По словам Краснянского, получившая популярность на видео наблюдателей картонка перед объективом камеры, которая заслоняла обзор урны в УИК, была куском обвалившегося картонного подвесного потолка. "Вполне возможно, ему помогли обвалиться, может там что-то подкрутили, но таких случаев немного, они никак не повлияют на общую картину".

Между тем член избиркома Петербурга от партии "Яблоко" Ольга Покровская согласна с мнением Памфиловой о "пятой колонне".

"Все нарушения носят абсолютно типовой характер по всему городу и абсолютно понятно, что они кем-то координируются", - говорит Покровская. На этих выборах нарушений, по ее словам, очень много, но избирком Петербурга реагирует на них "очень вяло". Самым вопиющим нарушением Покровская считает так называемые "вбросы" под видом надомного голосования - когда "носят ящики по 200 бюллетеней, и если посчитать, на одного человека приходится по одной-двум минутам".

В регионах усложнить работу комиссий, как рассказала Памфилова, пытаются представители коммунистов. Выступая в информационном центре ЦИКа, Памфилова зачитала одно из "типичных сообщений", которые приходят ей от руководителей региональных избирательных комиссий: "Два дня продержались, но сегодня начался треш. Думаю, что у всех одинаково. Представители КПРФ пошли в информационную атаку. Заваливают всякими документами".

В сообщении, которое зачитала Памфилова, говорится, что представители КПРФ якобы используют "методы сторонников Навального". "Не знаю, кто это действует, возможно, это провокации, - сказала глава ЦИК, пообещав направить обращение Зюганову. - Пусть разберется, кто это делает".

Журналисты жаловались на ЦИК

Журналистка "Дождя" (признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Фарида Рустамова в эфире канала рассказала о пренебрежительном отношении к журналистам со стороны членов ЦИК.

"Я не чувствую себя здесь [в информационном центре ЦИКа] спокойно и уверенно - и не чувствую должного уважения, которое должны были проявлять члены ЦИК к журналистам, - сказала журналистка. - Я сейчас задала вопрос о сообщениях, которые были в СМИ - не только у нас, но также у "Медузы" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) и местных журналистов - о том, что жители ДНР и ЛНР получили [российские] паспорта, прямо приехав в Ростовскую область - и сразу пошли голосовать: видели ли члены ЦИК эти сообщения? Как к ним относятся? Вместо ответа на вопрос члены ЦИК спросили, какое СМИ я представляю. Вспомнив, что я представляю "Дождь", они начали смеяться".