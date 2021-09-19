Афганистан: "Талибан" приказал женщинам, работающим в муниципалитете Кабула, сидеть дома

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Кабуле состоялась акция протеста женщин. На их плакатах написано: "Общество, в котором женщины не активны, - мертвое общество" и "Мы едины, мы прекратим притеснения".

Назначенный талибами мэр Кабула Хамдулла Номани приказал женщинам, работающим в муниципалитете столицы Афганистана, не выходить на работу в том случае, если их работу могут выполнять мужчины.

Мэр заявил, что контролирующее Афганистан движение "Талибан" (в России оно признано террористическим и запрещено) "нашло необходимым на некоторое время прекратить работу женщин".

По словам Номани, около трети из 3 тыс. муниципальных сотрудников в Кабуле - женщины, и в некоторых случаях они могут продолжать работать. Но таких случаев будет, вероятно, немного.

"Например, это касается женщин, которые работают в городских женских туалетах, куда мужчинам заходить запрещено, - объяснил мэр. - Но в отношении той работы, которую мужчины могут выполнять, мы попросили [женщин] оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Им будут продолжать платить зарплату".

Номани был мэром Кабула и при предыдущей администрации талибов в 1990-е годы и в связи с этим включен в санкционные списки Совбеза ООН.

Ранее стало известно, что талибы разрешили вернуться в школы мальчикам и учителям-мужчинам, однако отстранили от занятий девочек. Утверждается, что это временная мера, но когда она будет отменена, пока неизвестно. При этом представители новых властей Афганистана утверждают, что сейчас отрабатывают процедуры отдельного обучения мальчиков и девочек, в том числе разделения учителей. До этого "Талибан" заявил, что женщины могут учиться в университетах, но только отдельно от мужчин.

Изменились ли талибы?

В 1990-е годы, когда талибы впервые захватили власть в стране, они запретили женщинам учиться и работать. Многие опасаются, что "Талибан" намерен вернуть подобные порядки и сейчас, хотя представители движения пытаются убедить мировое сообщество в том, что их политика изменилась.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Талибы обещают, что обучение девочек вернется, когда они разработают необходимые для этого процедуры. О конкретных сроках не сообщается.

Талибы заявили, что права женщин будут соблюдаться "в рамках исламского права", но не уточнили, что именно имеют под этим в виду. Известно, что исламисты придерживаются жесткой трактовки шариатских законов, которые теперь стали в Афганистане главными.

Несколько акций протеста за права женщин, состоявшихся в Кабуле, были жестоко разогнаны. Женщинам также рекомендовали оставаться дома до тех пор, пока ситуация с безопасностью в стране не улучшится.

Недавно новая власть закрыла министерство по делам женщин, заменив его на министерство по распространению добродетели и искоренению порока. 20 лет назад именно это ведомство насаждало строгие исламские правила и накладывало на женщин жесткие ограничения.

В воскресенье около здания упраздненного министерства по делам женщин состоялась небольшая акция протеста, в которой участвовали женщины, недовольные этим решением. Еще одна группа женщин провела пресс-конференцию, на которой потребовала соблюдать права женского населения страны.

"Мы не хотим, чтобы это министерство закрывалось, - сказала одна из участниц демонстрации. - Избавляться от женщин - значит избавляться от людей".