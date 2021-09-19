Канарские острова: началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Новость в фото
На испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Сообщается, что потоки лавы направились по направлению к небольшим деревням, расположенным поблизости. Власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов.
Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность.
Власти острова приказали жителям окружающих вулкан деревень (более тысячи человек) покинуть свои дома. Эвакуируется также домашний скот.
Проводить эвакуацию, по словам министра обороны Испании, помогали солдаты.
Национальный географический институт страны сообщил, что его ученые за прошедшую неделю зафиксировали более 22 тыс. подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8 в природном парке Кумбре-Вьеха, где располагается одоименный вулкан.
Остров Пальма - вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.
Вулканолог Ставрос Мелетидес сказал в интервью агентству Рейтер, что в результате извержения на склонах вулкана образовалось пять трещин и на настоящий момент никто не в состоянии сказать, как долго оно будет продолжаться.
Пока сообщений о жертвах не поступало, но власти острове сообщили о повреждении нескольких дорог.
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