Канарские острова: началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Новость в фото

53 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось с выброса вулканического пепла

На испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Сообщается, что потоки лавы направились по направлению к небольшим деревням, расположенным поблизости. Власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Столб дыма над вулканом Кумбре-Вьеха. Фотография была сделана сотрудниками спасательных служб

Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность.

Власти острова приказали жителям окружающих вулкан деревень (более тысячи человек) покинуть свои дома. Эвакуируется также домашний скот.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти острова эвакуировали жителей четырех деревень

Проводить эвакуацию, по словам министра обороны Испании, помогали солдаты.

Национальный географический институт страны сообщил, что его ученые за прошедшую неделю зафиксировали более 22 тыс. подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8 в природном парке Кумбре-Вьеха, где располагается одоименный вулкан.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кумбре-Вьеха относится к так называемому стромболианскому типу извержений, когда лава выбрасывается разными по силе взрывами из жерла, образуя сравнительно короткие лавовые потоки

Остров Пальма - вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Взрыв над жерлом вулкана

Вулканолог Ставрос Мелетидес сказал в интервью агентству Рейтер, что в результате извержения на склонах вулкана образовалось пять трещин и на настоящий момент никто не в состоянии сказать, как долго оно будет продолжаться.