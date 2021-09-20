"Номинальная демократия" и как Кремль ею управляет: первые впечатления западных СМИ от российских выборов

Павел Феденко

Русская служба Би-би-си

7 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство западных СМИ не заблуждались относительно того, какая партия победит на выборах

Выборы в России только закончились, и еще не все западные СМИ успели осмыслить их результаты во всех нюансах. В целом, однако, все с самого начала понимали, кто победит; многие начали делиться этим знанием с читателями, как только началось трехдневное голосование.

Так, редколлегия дублинской Irish Times уже в пятницу опубликовала колонку "Демократия - одно название; выборы в России".

"В либеральных демократиях это нормальная последовательность событий: когда в обществе или экономике что-то идет сильно не так, электорат возлагает ответственность за это на правительство и наказывает его при первой возможности проголосовать. Можно было бы ожидать, что так произойдет и в стране, где каждый день почти по 800 человек умирают от связанных с ковидом болезней в момент, когда многие другие государства начали справляться с пандемией", - пишут редакторы ведущей ирландской газеты.

"В России, однако, где столь катастрофические цифры продолжают фиксироваться, глупо ожидать серьезных неожиданностей от выборов в нижнюю палату, проходящих с сегодняшнего дня по воскресенье", - продолжает редколлегия.

Irish Times перечисляет "системные" партии, замечая, что они финансируются государством, и указывает, что сторонников Алексея Навального до выборов не допустили. "В обозримом будущем […] Россия кажется обреченной оставаться демократией лишь в самом номинальном смысле", - констатирует газета.

"Управляемая демократия" и как ею управляют

New York Times тоже начала освещать трехдневное голосование еще в пятницу статьей своего московского корреспондента Эндрю Крамера "Фейковые партии и кандидаты-клоны: как Кремль "управляет" демократией". В статье методично перечисляются и эти политтехнологии (включая курьезный казус с тремя Борисами Вишневскими в Санкт-Петербурге), и то, что в России принято называть "админресурсом" - недопуск неугодных кандидатов, раздачи денег избирателям перед выборами и (новшество этих думских выборов) электронное голосование, в котором работодатели заставляют работников участвовать, порой даже с компьютеров в отделе кадров. Подробно рассказывается и о борьбе Роскомнадзора с "умным голосованием".

Автор фото, Reuters

Кстати отмечается, что кандидаты-клоны водятся не только в России - несколько претендентов с одинаковыми именами выдвигали свои кандидатуры на выборах в сенат штата Флорида в 2020 году.

Когда после трех дней волеизъявления избирательные участки закрылись, New York Times написала еще одну статью. "Голосование не было ни свободным, ни честным; ожидается, что "Единая Россия" все равно легко сохранит власть, хотя число ее мест сократится", - пишут корреспонденты Антон Трояновский и Иван Нечипуренко.

В статье рассказывается о многочисленных вбросах, о яростной борьбе Кремля с "Умным голосованием" и об уступках Apple и Google, удаливших под нажимом властей из аппсторов приложение "Навальный". "В прошлом году повсеместные подтасовки на президентских выборах в соседней Беларуси спровоцировали массовые уличные протесты, и аналитики говорят, что Кремль полон решимости предотвратить такой исход в России. Автобусы с полицейскими, экипированными для борьбы с беспорядками, были расставлены по центру Москвы в течение выходных, но сколько-нибудь значительных протестов не было", - пишет газета.

Корреспонденты New York Times, впрочем, отмечают, что многие россияне продолжают поддерживать Путина. "Я благодарна, что бог дал нам такого лидера", - цитирует газета учительницу Татьяну Колосову, встреченную репортерами возле избирательного участка в Москве.

Наконец, все та же New York Times публикует гостевую колонку преподающего в Шеффилдском университете историка российских СМИ Ильи Яблокова "Путин продолжает побеждать, и это не просто так". Не просто так, а благодаря мощному аппарату пропаганды, пишет Яблоков. "Обширная сеть телевизионных станций и газет, часто с чернушным стилем и вводящим в заблуждение содержанием, - эта система кремлевской пропаганды является центральной опорой власти Путина. Она действует как непроницаемый щит против всякого инакомыслия и недовольства его режимом внутри страны и вовне. Если добавить к этому репрессии, то именно так он и побеждает", - подчеркивает ученый.

Яблоков отмечает, что в России еще осталось несколько неподконтрольных Кремлю СМИ. Многие из них, как "Медуза", в последние месяцы были объявлены "иностранными агентами" и ведут борьбу за выживание.

"Медийный метод Путина - с одной стороны, пропаганда, с другой - репрессии, - продолжает приносить плоды. В условиях стагнирующей экономики, стареющего населения и тлеющего недовольства, вечно это продолжаться, конечно, не может. Но пока работает", - заключает Илья Яблоков.

Оливер Кэрролл в стране электоральных чудес

Корреспондент Independent Оливер Кэрролл рассказывает, как он посетил избирательный участок в Татарстане, после чего копия его паспорта со всеми персональными данными появилась на провластных телеграм-каналах. Он считает, что это было сделано с целью запугивания.

Кэрролл в субботу посетил избирательный участок в поселке Осиново. Именно в таких местах, пишет он, традиционно куются победы "Единой России". В 2016 году, например, Татарстан отчитался о явке в 79% с результатом в 85% за "Единую Россию". В среднем по стране цифры тогда были 48% и 54% соответственно.

"Хотя власти указывают, что этот результат обеспечивается экстатично довольным электоратом, существуют альтернативные объяснения", - замечает корреспондент британской газеты. "Избирательный участок №2822 в Осиново, на границе между столицей - Казанью - и сельскими районами Татарстана, идеально расположен для электоральных манипуляций, - продолжает он. - Он достаточно далек от города, так что оппозиционные силы не всегда могут направлять сюда наблюдателей. И ментально тоже он далек от города с его ценностями электоральной демократии, так что местные избиркомы более покладисты".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS via Getty Images Подпись к фото, Татарстан традиционно обеспечивает высокий результат "Единой России". Впрочем, не столько в Казани, сколько за счет сельских районов

Когда корреспондент прибыл на этот участок, председатель УИКа аккредитовала его весьма неохотно, рассказывает он. Она сняла ксерокопию его паспорта и миграционных документов (что в законе даже не предусмотрено) и пошла срочно куда-то звонить.

Это было не единственное странное происшествие, которое довелось наблюдать на участке корреспонденту в тот день, а во многих инцидентах ему не удалось остаться сторонним наблюдателем. Так, уже скоро на участок приехала корреспондентка официального агентства Татар-инфо, сразу узнала его и обратилась к нему по имени. А к вечеру копии паспорта журналиста начали появляться на телеграм-каналах, считающихся лояльными властям, причем вместе с инсинуациями, что он приехал очернять репутацию местных выборов.

Теоретически копия паспорта могла утечь и из гостиницы, где поселился Кэрролл, однако, по его словам, в гостинице копия хранится в более высоком разрешении.

Данные по явке на этом участке за субботу не выглядели аномально, пишет он, допуская, что на избирком могло повлиять его присутствие. Впрочем, Татарстан в целом за субботу занял шестое место по явке в стране. "Кто знает, чем это кончится в 8 часов вечера в воскресенье, в момент, когда голосование на уже весьма спорных российских выборах завершится", - заключает он (теперь мы уже знаем, чем кончилось - явка свыше 74%).

Ослабление Путина?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Взявшись фактически агитировать за "Единую Россию", Путин не помог ей и навредил себе, считает Дмитрий Орешкин

Во французской газете Figaro (требуется подписка) можно прочитать интервью с политологом Дмитрием Орешкиным. Интервью вышло 17 сентября, когда результаты выборов еще не были известны, но он считает, что любой результат "Единой России" ниже 50% станет свидетельством слабости, причем не только самой партии, но всего режима и лично Путина.

Политолог считает ошибкой Путина то, что он выступал на съезде ЕР. "Без результатов - замечает Орешкин. - рейтинг партии не вырос, а Путин стал восприниматься частью электората как больше не стоящий над схваткой. Обычно он дистанцируется от политических дрязг, коррупционных скандалов и так далее. Он выше всего этого, на геостратегическом уровне, он защищает страну от "махинаций" заграницы. Потому-то избиратели всегда ему всё прощали. А теперь они стали ассоциировать его с повседневными проблемами - он стал человеком, ответственным за экономику, за медицину". Между тем, именно к этим сферам у россиян больше всего нареканий, указывает Дмитрий Орешкин.

Как россияне голосуют за рубежом (не массово)

Газета Nice Matin, выходящая в Ницце, в субботу вышла с необычайно обстоятельной статьей "Русских Лазурного берега зовут к урнам избирать депутатов" (доступ платный).

Тем россиянам, которых выборы застали на Лазурном берегу, предлагалось обратиться в очень небольшое консульское учреждение (официально оно называется канцелярией) в городке Вильфранш-сюр-Мер. Там считают, что в этих местах живет около 100 тысяч выходцев из России; всех их обслужить в маленьком консульстве не представлялось возможным, но, например, в прошлом году проголосовать по поправкам к Конституции пришло едва 250 человек.

Что интересно, избирательный участок в Ницце приписан к одномандатному округу в Томске (так же, как и все участки в Великобритании).

Газета подробно расспрашивала главу консульства Сергея Галактионова, нужен ли для посещения участка французский QR-код, обязательный во многих других общественных местах в стране. Ответ - не нужен; при этом Галактионов подчеркнул, что все служащие консульства вакцинированы, причем "Спутником".

А лондонская Times еще за день до этого опубликовала (под пейволлом) репортаж о том, с какими чувствами ждут выборов российские граждане в Ирландии. Многие из них рассказали, что ощущают свое бессилие изменить политическую систему на родине.

Русский - родной язык для десятков тысяч жителей Ирландии, однако совершеннолетних граждан России среди них, по оценкам посольства, около 5 тысяч, пишет Times. Со ссылкой на редактора ирландской русскоязычной "Нашей газеты" Сергея Тарутина Times сообщает, что на президентских выборах 2018 года голосовали около 900 человек, на думских выборах в 2016 - примерно 400. Многих отпугивает тот факт, что ирландские избирательные участки приписаны к округу на далеком от них Алтае.

Единственный шахматный гроссмейстер Ирландии Александр Бабурин, живущий на острове с 1993 года, рассказал, что впервые за свои 54 года не пойдет на выборы. Он не готов поддержать никого из кандидатов.