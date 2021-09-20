В заповеднике Вайоминга найдено тело девушки. ФБР допускает, что это пропавшая Габби Петито

40 минут назад

Автор фото, Find Gabby/Facebook Подпись к фото, Габриэль Петито не связывалась с родными с августа

В одном из национальных парков штата Вайоминг обнаружено тело молодой женщины, которое совпадает с описанием пропавшей на прошлой неделе 22-летней жительницы Флориды Габриэль Петито.

Тело обнаружили сотрудники парка в рамках поисковой операции, которая продолжается уже несколько дней.

В июле Петито отправилась в автомобильное путешествие со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными. Ее жених, 23-летний Брайан Лондри, 1 сентября вернулся домой, но отказывался говорить с полицией.

Ему не было предъявлено никаких обвинений, он проходил в деле как важный свидетель. В данный момент он исчез и объявлен в розыск.

По данным издания USA Today, в воскресенье поиски Лондри проводились в радиусе 100 с лишним километров от его дома. ФБР полагает, что, скорее всего, он передвигается пешком и может скрываться в отдаленных местах флоридского заповедника Карлтон. Однако пока поиски не дали результата. В понедельник утром к ним подключились новые группы правоохранителей.

Известно, что посещение заповедников Вайоминга входило в планы молодой пары.

Сотрудники ФБР почти не сомневаются, что найденное тело принадлежит пропавшей девушке.

"Причина смерти пока не установлена", - заявил Чарльз Джонс из работающей на месте группы специалистов.

Тревожный звонок

Молодая пара поехала на принадлежащем Габриэль Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк.

По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube более 2 миллионов просмотров.

В середине августа в штате Юта неизвестный позвонил вечером в полицию и сказал, что в автодоме что-то происходит. Приехавшие по вызову сотрудники нашли Габриэль плачущей и жалующейся на психическое недомогание, но претензий своему спутнику она не предъявляла, и происшествие осталось без последствий.

На видео с нательной камеры полицейского Дэниэла Роббинса, прибывшего на вызов, слышно, как он спрашивает, почему она плачет, на что она отвечает: "Мы поругались сегодня утром. Личные проблемы". Лондри говорит: "День выдался непростым, мы вчера ночевали на природе".

Затем он извиняется за то, что наехал на "кочку" на дороге, и Петито говорит: "Я отвлекала его, извините". Она рассказывает полицейским, что поцарапала и ударила Лондри, добавив: "Я пыталась заставить его перестать говорить мне, чтобы я успокоилась". Однако оба отказываются от формальных обвинений в адрес друг друга.

Полицейский говорит им, чтобы они провели ночь раздельно.

"Оценив все обстоятельства, я не считаю, что ситуация переросла в семейное насилие, скорее, это кризис психического здоровья", - написал потом Роббинс в полицейском отчете. Никаких обвинений предъявлено не было.

В его рапорте также говорится, что у обоих были мобильные телефоны на случай чрезвычайной ситуации.

Жених молчит

1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на той же машине. Родители девушки умоляли его поделиться хоть какой-то информацией: когда и где он видел их дочь в последний раз, почему бросил Габби одну и почему забрал ее машину? Спустя 10 дней семья Петито официально заявила о пропаже дочери.

Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, но ничего существенного не нашла.

Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал молодому человеку хранить молчание.

Пользователи соцсетей, волонтеры и различные неправительственные организации развернули масштабную поисковую кампанию.

"Рейнджеры правоохранительных органов Гранд-Тетона работают со следственным отделением Службы национальных парков, ФБР, офисом шерифа округа Тетон, полицейским управлением Джексона и другими правоохранительными органами для расследования исчезновения Габби Петито"

ФБР организовала специальную "горячую линию", куда можно звонить с информацией о деле Петито.

Тогда власти Флориды заявляли, что в связи с отсутствием в деле Габбии Петито признаков преступления, ее разыскивают как пропавшую без вести.

Эксперты надеются, что анализ тела девушки поможет установить, что все-таки произошло.

Хронология событий

2 июля 2021 г. - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг; и Лондри, и Петито часто публикуют сообщения в "Инстаграме".

12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.

19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.

21 августа - отец и мачеха Петито разговаривают с Габби во время их последнего звонка по FaceTime, она находится в штате Юта.

25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в Инстаграме с подписью "Счастливого Хэллоуина".

30 августа - мать Петито получает последнее сообщение с телефона Габби в виде текстового сообщения. Семья считает, что Петито находилась в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге.

1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.

11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.

13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.

14 сентября - адвокат Лондри делает заявление о том, что тот будет "оставаться в тени" во время расследования.

14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габби.