Стрельба в Пермском университете: погибли восемь человек

час назад

Автор фото, Reuters

В одном из корпусов Пермского университета (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу. Власти сообщают о восьми погибших.

В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, сообщает МВД РФ. "Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что погибли восемь человек, передает Интерфакс. Согласно сообщению российского минздрава, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 с огнестрельными ранениями.

Автор фото, Reuters

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - сообщило следствие. Имя нападавшего в сообщении не приводится.

Мужчина сделал несколько выстрелов в корпусе №8.

Сначала в ПГНИУ сообщали, что стрелок был убит, но позже это сообщение исчезло с сайта вуза.

Власти отменили заняти во всех образовательных учреждениях региона.

Рассказ очевидца

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция заблокировала подъезды к месту происшествия

С Би-би-си поговорил очевидец трагедии, преподаватель университета, попросивший об анонимности. По его словам, примерно в 11:30 по пермскому времени он шел на занятия и увидел бегущих из восьмого корпуса студентов, и как люди выпрыгивают со второго этажа корпуса. "Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки", - сказал очевидец.

По его словам, в кампусе Пермского университета порядка 10 корпусов, и служба безопасности сразу перекрыла все корпуса и переходы. Он в тот момент уже с трудом попал в свой корпус. На улице было страшно находиться, признается очевидец.

"Все остальные здания сразу [после начала стрельбы] перекрыли, локализовали в одном месте. Все студенты просто сидят в закрытых аудиториях. Мы сейчас в безопасности и ждем, когда нас отпустят", - сказал он.

Пресс-служба ПГНИУ утверждала, что человек "стрелял из травматического оружия".

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео из университета - на кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа корпуса №8.

Пермский университет в соцсетях разместил сообщение с призывом к студентам, которые находятся в здании, оставаться в аудиториях, закрывшись изнутри.