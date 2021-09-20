Стрельба в Пермском университете: погибли восемь человек
В одном из корпусов Пермского университета (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу. Власти сообщают о восьми погибших.
В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, сообщает МВД РФ. "Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что погибли восемь человек, передает Интерфакс. Согласно сообщению российского минздрава, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 с огнестрельными ранениями.
"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - сообщило следствие. Имя нападавшего в сообщении не приводится.
Мужчина сделал несколько выстрелов в корпусе №8.
Сначала в ПГНИУ сообщали, что стрелок был убит, но позже это сообщение исчезло с сайта вуза.
Власти отменили заняти во всех образовательных учреждениях региона.
Рассказ очевидца
С Би-би-си поговорил очевидец трагедии, преподаватель университета, попросивший об анонимности. По его словам, примерно в 11:30 по пермскому времени он шел на занятия и увидел бегущих из восьмого корпуса студентов, и как люди выпрыгивают со второго этажа корпуса. "Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки", - сказал очевидец.
По его словам, в кампусе Пермского университета порядка 10 корпусов, и служба безопасности сразу перекрыла все корпуса и переходы. Он в тот момент уже с трудом попал в свой корпус. На улице было страшно находиться, признается очевидец.
"Все остальные здания сразу [после начала стрельбы] перекрыли, локализовали в одном месте. Все студенты просто сидят в закрытых аудиториях. Мы сейчас в безопасности и ждем, когда нас отпустят", - сказал он.
Пресс-служба ПГНИУ утверждала, что человек "стрелял из травматического оружия".
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео из университета - на кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа корпуса №8.
Пермский университет в соцсетях разместил сообщение с призывом к студентам, которые находятся в здании, оставаться в аудиториях, закрывшись изнутри.
"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет - РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!", - говорится в сообщении.
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