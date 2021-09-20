"В ужасе выпрыгивали из окон". Стрельба в Пермском университете - главное

час назад

Автор фото, Getty Images

Утром в понедельник один из студентов открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, больше 20 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. Оружием, как выяснилось, он владел легально.

Выстрелы на территории ПГНИУ услышали около 10:30 по местному времени (08:30 мск) По словам очевидцев, сначала нападавший открыл стрельбу на территории кампуса, а затем зашел внутрь одного из корпусов.

В то время на территории вуза находилось около 3 тыс. студентов. Услышав звуки выстрелов, многие из них забаррикадировались в аудиториях, другие, спасаясь, стали выпрыгивать из окон.

"Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки", - рассказал Би-би-си один из преподавателей вуза.

Один из студентов, находившихся в шестом корпусе, рассказал "Коммерсанту", как его преподавательница, чтобы заблокировать стрелявшему доступ в аудиторию, связала ручки дверей шнурком.

"Дверь была открытой, а ключей у нас не было. Наш преподаватель Александра Александровна взяла какой-то шнур и связала ручки двери, стрелок начал ломиться к нам, но каким-то образом тот шнурок выдержал. Тогда он стал стрелять в дверь, потом в стену. Затем, видимо, понял, что попасть в аудиторию ему не удастся, и пошел дальше стрелять по коридору", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура

По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек и еще 24 обратились за медицинской помощью (из них 19 - с огнестрельными ранениями). Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о восьми жертвах нападения.

20 сентября в Пермском крае отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. 21 сентября объявлено в регионе днем траура.

Власти края обещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Людям, получившим ранения, выделят по 500 тысяч, а получившим травмы - по 100 тысяч рублей.

Что известно о стрелявшем

Сначала в аккаунте университета во "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что нападавший "ликвидирован" (сейчас оно удалено), а ряд телеграм-каналов написал, что тот умер от ранения по дороге в больницу.

Позднее в СКР уточнили, что нападавший жив. В связи с оказанием сопротивления он был ранен, а затем доставлен в медицинское учреждение, заявило ведомство. По информации издания 59.ru, он получил ранения живота и конечностей и сейчас находится в реанимации.

По данным СКР, нападавший стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое купил в мае. Ведомство сообщило, что его личность уже установлена, однако не уточнило его имя.

СМИ сообщали, что это 18-летний студент первого курса юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров. Так же стрелявшего в своем телеграм-канале назвал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее работавший советником главы Росгвардии.

В самой Росгвардии сообщили, что молодой человек владел охотничьим оружием легально. "Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях", - заявил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Хинштейн уточнил, что стрелок был владельцем зарегистрированного гладкоствольного ружья Huglu калибра 12/76, разрешение на которое действовало до 2026 года. Депутат также отметил, что Бекмансуров оформил все документы на оружие "до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия".

Ужесточить правила торговли и владения оружием в мае этого года, после стрельбы в казанской гимназии, когда погибли девять человек, потребовал президент России Владимир Путин.

"Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать. Это значит, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства", - заключил Хинштейн.

Упомянутый Хинштейном пост, якобы написанный стрелявшим в ПГНИУ, появился в соцсети "ВКонтакте", но был быстро удален. Его автор пишет, что оставляет сообщение "для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать", и подробно рассказывает о том, где и как получал справку для владения оружием, покупал его и упражнялся в стрельбе.

Автор поста пишет о тяге к убийствам и ненависти к себе. Из его слов следует, что он предпочел бы, чтобы его убили силовики, а в случае задержания он "окажется тем еще неудачником".

Как задержали стрелка

Как рассказал представитель Росгвардии Грибакин, университет находился под охраной частной охранной организации. "По сигналу тревоги, поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения спецназа СОБР и ОМОН Росгвардии", - сказал он ТАСС.

Однако первым на место происшествия прибыл экипаж местного полка ДПС. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию студентов и персонала, сообщили в МВД.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Он направил оружие на меня и выстрелил": как задерживали стрелка в Перми

Нападавший, заметив Калинина, несколько раз выстрелил в его сторону, а тот ранил его ответным огнем. После этого полицейский подбежал к стрелку, обезвредил его, а затем оказал первую помощь.

"Я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - рассказал офицер на видео, опубликованном МВД.