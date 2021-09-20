Извержение на острове Пальма: лава добралась до домов, 5000 человек эвакуировано

44 минуты назад

Автор фото, Europa Press News

Около 5000 жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, вынуждены были покинуть свои дома. На острове продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Извержение вулкана произошло в воскресенье, а в понедельник уничтожающий все на своем пути поток лавы добрался до домов. По словам представителей местных властей, уничтожено около ста зданий.

Накануне на Пальму вылетел премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заверил СМИ, что власти пресекают возникновение пожаров. В операции участвуют военные и гражданская гвардия Испании.

"Лава не оставляет ничего на своем пути", - сказал журналистам мэр городка Эль-Пасо Серхио Родригес. По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться в свои дома.

Сообщений о погибших нет. Указом правительства эвакуированы четыре небольших поселения. В безопасных районах для бежавших от стихии оборудованы места временного размещения.

По словам президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, дальнейших эвакуаций скорее всего не потребуется.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пока поток лавы уничтожил около ста домов на своем пути

В воскресенье полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter, но испанское агентство гражданской авиации подчеркивает, что воздушное пространство над островом не закрыто.

Также с острова эвакуировали около 500 туристов, но испанский министр туризма Рейес Марото призвала людей не покидать остров.

"Остров открыт. Если затронут ваш отель, мы подберем вам новый. Воспользуйтесь возможностью насладиться природой", - сказала она.

Остров Пальма - вулканического происхождения, по его центральной части проходит гряда вулканов. Последний раз масштабное извержение произошло здесь в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Местные жители говорят, что по-прежнему время от времени чувствуют вибрации почвы, а порой вулкан издает громкий звук. "Будто 20 истребителей взлетели одновременно", - описывает его гид Джонас Перес.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вокруг вулкана установлена зона безопасности радиусом 2 км.

Интересно, но страшно

Жители острова говорят, что внезапное извержение их напугало.

"Когда сегодня началось извержение, я очень испугалась. Для журналистов это нечто особенное, но для нас это трагедия. По-моему лава добралась до домов моих родственников", - сказала в интервью каналу TVE местная жительница Изабель Фуэнтес.

"Это увлекательно, но в то же время очень беспокоит, потому что лава угрожает такому числу домов", - говорит учительница Моника.

Местный житель Серхио Сарти, бывший близко к вулкану во время извержения, теперь боится, что произойдет новое.