Житель Казахстана открыл огонь по судебным исполнителям, пятеро погибших

14 минут назад

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Пять человек погибли в результате стрельбы в Алматы во время выселения жильцов из частного дома.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции крупнейшего города Казахстана, около 17:00 по местному времени в микрорайоне Акбулак мужчина 1967 года рождения открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, которые пришли туда с постановлением о выселении.

Под огонь попали приставы, участковые инспекторы полиции и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные огнестрельные ранения, а открывший огонь был обезврежен и задержан, следует из сообщения.

Подозреваемый стрелял из охотничьего оружия, пишет издание Ratel.kz со ссылкой на свои источники.

Портал Tengrinews уточняет, что в результате стрельбы погибли два офицера - капитан и майор полиции.

Аналогичный случай произошел в России в июне этого года, когда 61-летний хозяин самостроя застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его семью по решению суда. Он также стрелял из охотничьего ружья.