Коронавирус: США открывают въезд для полностью вакцинированных пассажиров

38 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новые правила въезда в США вступят в силу с ноября

Власти США значительно ослабили ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии Covid-19 в марте 2020 года. Начиная с ноября, на американскую территорию смогут въезжать полностью вакцинированные пассажиры из ЕС, Великобритании и других стран, сдавшие негативный тест на коронавирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США также планируют ввести процедуру по отслеживанию контактов, согласно которой пассажирам будет необходимо предоставить свои данные авиаперевозчику, включая номер телефона и адрес электронной почты. Авиалинии будут хранить данные о пассажирах в течение месяца.

"Наш подход основан на конкретных людях а не на странах в целом, так что это более эффективная система - сказал координатор Белого дома по борьбе с Covid-19 Джефф Зинтс. - Самое важное - что иностранцы, которые летят в США, должны пройти полную вакцинацию".

По правилам, которые действуют сейчас, въезд в США запрещен тем, кто прибывает из большинства стран ЕС и Великобритании, а также из Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и Ирана. Однако с ноября эти ограничения отменяются.

Гражданам России въезд в США запрещен не был. Однако пока неизвестно, будут ли американские власти признавать полностью вакцинированными тех, кто сделал прививки российской вакциной Спутник V": в Европе этот препарат по-прежнему не одобрен регулятором, а у Всемирной организации здравоохранения еще есть претензии к ее производству.

Граждане США, не привитые от Covid-19 (или вакцинированные частично), должны будут сдать тест на коронавирус за сутки до возвращения в страну и спустя 24 часа после прибытия.

Авиакомпании довольны

Новые правила не распространяются на людей, пересекающих сухопутные границы из Мексики и Канады, - ограничения на въезд из этих государств по-прежнему действуют.

Однако власти планируют ввести ряд исключений, например, для детей, которые не могут сделать прививку по состоянию здоровья.

Великобритания и страны ЕС приветствовали сообщения об ослаблении ограничений. "Это фантастическая помощь для бизнеса и торговли, - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. - Прекрасно, что родные и близкие с обеих сторон океана вновь смогут воссоединиться".

Новые правила вызвали рост акций авиалиний: стоимость бумаг холдинга International Airlines Group, владеющего компанией British Airways, выросла на целых 10%.