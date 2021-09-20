Пчелы до смерти закусали редких пингвинов в Африке

17 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Африканские пингвины находятся под угрозой исчезновения, говорят в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц (SANCCOB)

Шестьдесят три африканских пингвина, принадлежащих к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, погибли от пчелиных укусов поблизости от Кейптауна. По словам защитников редких птиц, это небывалый случай.

Тушки со следами от жал были обнаружены в колонии пингвинов в заповеднике Боулдесрс-бич в окрестностях города Саймонстаун. Никаких других повреждений или признаков болезни у них не найдено.

Специалист по морской биологии Элисон Кок из Управления национальных парков Южной Африки заявила Би-би-си, что такое произошло впервые.

"Обычно пингвины и пчелы уживаются друг с другом, - рассказала она. - Пчелы не жалят, если их не провоцируют. Мы рассматриваем гипотезу, что пчелиное гнездо каким-то образом было потревожено, большой рой вылетел и сделался агрессивным. К сожалению, на его пути попались пингвины".

Самыми опасными были укусы в плавники и области вокруг глаз, потому что эти части тела пингвинов не защищены перьями, сообщил доктор Катта Лудинья из южноафриканского Фонда сохранения прибрежных птиц. Одного из пингвинов укусили 27 пчел.

"Такое количество укусов оказалось бы смертельным для любого животного схожих габаритов", - заметил доктор Лудинья.

Пчелы погибают после укуса. Рядом с пингвинами нашли множество мертвых насекомых.

"Ужалив, пчела выделяет в воздух феромон, по запаху которого другие пчелы, защищающие гнездо, обнаруживают свою цель", - рассказала Би-би-си Дженни Куллинан из Африканского института диких пчел. По мнению экспертов института, держать ульи на приусадебных участках рядом с домами небезопасно.

Африканские пингвины меньше антарктических императорских пингвинов. Они живут на океанском побережье и островах в ЮАР и Намибии, но иногда их замечали и севернее вплоть до Габона.

По данным Всемирного фонда дикой природы, их число снижается, главным образом из-за интенсивного рыболовства, сокращающего их кормовую базу, и того, что в фонде называют "флуктуациями окружающей среды".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самыми опасными были укусы в плавники и области вокруг глаз, потому что эти части тела пингвинов не защищены перьями (Архивное фото)

Дикие пчелы являются частью местной экосистемы и также находятся под защитой государства.

Заповедник Боулдерс-бич ежегодно посещают около 60 тысяч туристов.

Особую тревогу вызывает то, что еще один мертвый пингвин со следами пчелиных укусов был найден в пятницу в другом месте, рядом с приморским городом Фисхук, известным своим климатическим курортом и виноградниками.