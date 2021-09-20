Итоги выборов в Госдуму-2021: спецэфир Би-би-си

35 минут назад

По предварительным данным, победителем парламентских выборов в России стала партия власти "Единая Россия", набравшая почти 50% голосов.

На втором месте - коммунисты с 19%, далее - ЛДПР и "Справедливая Россия" примерно с 7,5% каждая. В Госдуму также проходит партия "Новые люди", преодолевшая 5-процентный барьер. По данным ЦИК, явка составила 51,68%.

Официально ЦИК зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней. Однако независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях по всей стране.

Голосование длилось три дня из-за пандемии Covid-19. Первый раз подобная схема голосования была опробована на референдуме по внесению поправок в Конституцию в 2020-м году.

В специальном эфире Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Елизавета Фохт обсуждают итоги выборов в российский парламент вместе с нашими корреспондентами и гостями: