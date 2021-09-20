Итоги выборов в Госдуму-2021: спецэфир Би-би-си
По предварительным данным, победителем парламентских выборов в России стала партия власти "Единая Россия", набравшая почти 50% голосов.
На втором месте - коммунисты с 19%, далее - ЛДПР и "Справедливая Россия" примерно с 7,5% каждая. В Госдуму также проходит партия "Новые люди", преодолевшая 5-процентный барьер. По данным ЦИК, явка составила 51,68%.
Официально ЦИК зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней. Однако независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях по всей стране.
Голосование длилось три дня из-за пандемии Covid-19. Первый раз подобная схема голосования была опробована на референдуме по внесению поправок в Конституцию в 2020-м году.
В специальном эфире Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Елизавета Фохт обсуждают итоги выборов в российский парламент вместе с нашими корреспондентами и гостями:
- Анастасией Голубевой из Москвы,
- Петром Козловым из Хабаровска,
- Анной Пушкарской из Петербурга,
- Сопредседателем движения "Голос" (признано в России иностранным агентом) Станиславом Андрейчуком,
- Политологом из Фонда развития гражданского общества Константином Костиным и
- Социологом Константином Гаазе.
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