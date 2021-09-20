107-летние двойняшки. Книга рекордов Гиннеса назвала самых пожилых близнецов планеты

33 минуты назад

Автор фото, Guinness World Records Подпись к фото, Умено Сумияма (слева) и Коме Кодама

Сестры из Японии, прожившие более 107 лет и 300 дней, стали самыми пожилыми ныне живущими близнецами в мире и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Умено Сумияма и Коуме Кодама родились в 1913 году на острове Сёдо в перфектуре Кагава. У Умено четверо детей, у Куме - трое. По словам родных, обе сестры относятся к своему долголетию с юмором.

Сейчас Умено и Куме живут в домах престарелых в разных частях страны, сертификаты им отправили по почте - из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.

Новый рекорд был приурочен ко Дню почитания старших - национальному японскому празднику, который отмечается ежегодно.

Умено Сумияма и Коме Кодама побили предыдущий рекорд, поставленный в 2000 году японскими сестрами-близнецами Кин и Джин (им было 107 лет и 175 дней). Кин скончалась в январе 2000 года, а Джин умерла год спустя в возрасте 108 лет. В последние годы жизни у себя в Нагое сестры стали знаменитостями.

В Японии самая высокая в мире продолжительность жизни, здесь также больше всего долгожителей.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой пожилой ныне живущей женщине на планете 118 лет - этот титул принадлежит японке Кане Танака с острова Фукока. Самый пожилой мужчина - рожденный в 1908 году пуэрториканец Эмилио Флорес Маркез, ему 112 лет.