Дайджест: ЦИК посчитал все голоса на выборах в России, вопросы к результатам остаются

13 минут назад

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Рано утром во вторник Центризбирком объявил об обработке 100% протоколов. В результате у ЦИК получилось, что "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия" - 7,46%, и теперь в Думе уже точно будет еще одна партия - "Новые люди", у которой 5,32%. Впрочем, председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что окончательные итоги будут подведены не раньше пятницы.

Голосование, проходившее 17-19 сентября в России, закончилось, но вопросы к его результатам у многих в российском обществе остаются.

Во время голосования было зафиксировано довольно много стандартных нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает сравнительно новая процедура дистанционного электронного голосования, примененная в Москве в масштабе города второй раз, а на выборах в Госдуму - впервые.

Хотя ожидалось, что она покажет результаты быстро (на голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году она завершила подсчет спустя два часа после окончания голосования), в этот раз объявление итогов надолго задержалось, они были обнародованы лишь к полудню следующего дня.

До этого были известны результаты голосования на избирательных участках. В нескольких округах, по этим данным, лидировали оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные "Умным голосованием".

Когда наконец опубликовали полные результаты, включая электронное голосование, никто из оппозиционных кандидатов в Москве не победил.

В этом году электронное голосование применялось еще в шести регионах, но в них использовалась другая система подсчета голосов. Ни столь длительной задержки, ни столь неожиданных результатов в этих регионах не было.

Московские власти говорят о том, что задержка с подведением результатов возникла из-за функции "отложенного голосования" - если избиратель по любой причине предпринял несколько попыток проголосовать, то учитываться должна последняя, и много времени уходит на определение этой последней попытки. Также есть некоторые свидетельства того, что среди голосовавших дистанционно доля провластных избирателей выше.

Российские власти, говоря о защищенности и прозрачности новой системы, оперируют модным термином "блокчейн", однако специалисты говорят, что системы электронного голосования критерию блокчейна не соответствуют. Так, у только государства в данном случае есть мастер-ключ, дающий доступ к блокчейну - списку всех изменений данных.

"Мастер-ключ позволяет как угодно манипулировать данными, фактически сделать с блокчейном что угодно. При этом читать из блокчейна гораздо быстрее (в тысячи раз), чем записывать в него данные. Это связано с тем, что блокчейн хранит полные копии своих данных на узлах, и чтобы прочитать его содержимое, достаточно прочитать один узел, а чтобы что-то записать в блокчейн, необходимо писать эти данные во все узлы, передавать их по сети, подтверждать и так далее", - сказал Би-би-си на условиях анонимности эксперт по блокчейну из крупной российской IT-компании.

По словам собеседника Би-би-си, прочитать 2 млн записей - вопрос минут, а вот переписывать - на это нужно несколько часов.

Джо Байден в ООН

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Во вторник открывается ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и сегодня же на ней выступит президент США Джо Байден.

Как отмечают комментаторы, Байдену не составит большого труда убедить аудиторию в том, что он настроен более дружелюбно, чем его предшественник, однако первые месяцы его президентства показали, что его администрация не так уж заинтересована в сотрудничестве с ООН, как хотела бы показать.

С другой стороны, по мнению аналитиков, у Байдена будет возможность склонить на свою сторону сомневающихся, когда речь зайдет о борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса, убедив их в том, что Америка готова решать эти проблемы путем международного сотрудничества.

Вторые за два года федеральные выборы состоялись в Канаде

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В течение дня должны стать ясны результаты парламентских выборов в Канаде.

Премьер-министр Джастин Трюдо, планирующий остаться на третий срок, в августе, на два года раньше срока, объявил о проведении федеральных выборов.

Главная борьба развернулась между Либеральной партией Трюдо и Консервативной партией Эрина О'Тула, причем согласно опросам общественного мнения обе партии пользуются поддержкой примерно 30% избирателей.

Главными вопросами, которые волнуют канадцев, остаются реакция властей на пандемию, рост стоимости жизни и международная позиция Канады.

Окончательные результаты будут объявлены позже в течение дня, поскольку более миллиона граждан страны голосовало по почте.

Канадские телеканалы прогнозируют победу либерал-демократов во главе с Трюдо, но весь вопрос в том, сумеют ли те получить абсолютное большинство голосов в новом парламенте. В прежнем составе парламента у партии Трюдо такого большинства не было и она была вынуждена опираться на поддержку других партий, будет ли сейчас - пока неясно.

Стрельба в Пермском университете: злоумышленник "ненавидел себя и испытывал тягу к убийству"

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Шесть человек погибли и более 20 получили ранения после того, как один из студентов в понедельник утром открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

В это время на территории вуза находилось около 3 тыс. студентов. Услышав звуки выстрелов, многие из них забаррикадировались в аудиториях, другие, спасаясь, стали выпрыгивать из окон.

Хотя следствие имя нападавшего не называет, СМИ ранее уже сообщали, что это студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров.

О его мотивах пока также не сообщается, однако злоумышленник накануне преступления писал в соцсетях о тяге к убийствам и ненависти к себе, и что он предпочел бы, чтобы его убили силовики, поскольку в случае задержания он "окажется тем еще неудачником".

Он был ранен и обезврежен сотрудником полиции и сейчас находится в реанимации.

Новый закон об абортах проходит испытание на прочность в Техасе

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Сразу два истца в Техасе подали в суд на акушера-гинеколога Алана Брэйда, который во всеуслышание заявил, что сделал операцию по прерыванию беременности вопреки недавно принятому в штате закону, по которому запрещается делать аборты в случае различимой у плода сердечной деятельности (обычно это шесть недель).

Чтобы затруднить возможность оспаривания закона в федеральных судах, законодатели штата прописали, что любой человек, даже не живущий в Техасе, может подать гражданский иск, причем не к женщине, прервавшей беременность, а к любым лицам, помогавшим ей в этом, - от членов семьи и медиков вплоть до таксиста, который привез ее в клинику. Истец может требовать с ответчика до 10 тысяч долларов.

При этом первый истец, бывший юрист, отбывающий домашний арест за налоговые махинации в штате Арканзас, признается, что если кто-то должен получить 10 тысяч, так почему бы этим человеком не стать ему.

Второй истец, из Иллинойса, называющий себя сторонником свободы женского выбора, утверждает, что в деньгах не заинтересован, а иск подал потому, что считает новый закон антиконституционным и хочет, чтобы суд его официально отменил.

Сам же врач в колонке в Washington Post писал, что хотел удостовериться в том, что Техас не сможет отвертеться и вынужден будет проверить на практике в суде этот "откровенно антиконституционный закон".

Америка должна дать отпор вымогателям

Изощренные хакерские атаки с целью получения выкупа за последние несколько месяцев дорого стоили американцам, пишет в колонке в New York Times эксперт по кибербезопасности и сооснователь крупной компании Crowdstrike, работающей в этой сфере, Дмитрий Альперович. Они нанесли ущерб сотням предприятий, привели к утечкам секретной информации и даже на время остановили работу крупнейшей нефтяной магистрали страны.

Для борьбы с проблемой кибервымогательства администрация Байдена до сих пор применяла двухуровневый подход: дипломатическое давление на страны, привечающие киберпреступников, и усиление мер по борьбе с киберпреступностью на своей территории.

Это важные и нужные меры, пишет Альперович, но самым эффективным методом была бы все же наступательная стратегия ответных ударов, потому что одних только дипломатических усилий в отношении той же России, как показывает опыт, явно недостаточно, а ведь помимо нее есть еще и Северная Корея и Иран со своими командами хакеров, еще менее восприимчивые к голосу дипломатии.

Защитные меры тоже не могут дать полной гарантии, потому что обеспечить кибербезопасность каждой отдельной школы или больницы практически невозможно

Вместо этого газета предлагает разработать наступательную стратегию по борьбе с вымогателями, которая была бы нацелена против личного состава преступных группировок, их инфраструктуры и счетов, а также против стран, их поддерживающих.

В совокупности с жесткими мерами по соблюдению законности и, при необходимости, санкциями, такая наступательная стратегия могла бы остановить кибератаки, исходящие из стран, невосприимчивых к голосу одной лишь дипломатии, полагает эксперт.

Голосование в Лефортово: образцово и без нарушений

Корреспонденту Би-би-си Наталии Зотовой удалось понаблюдать, как голосуют арестанты самого закрытого СИЗО России - "Лефортово", в том числе обвиняемый в государственной измене журналист Иван Сафронов и экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Там содержатся обвиняемые по самым громким уголовным делам - от ученых до бывших чиновников.

По признанию членов избирательной комиссии - а это сами работники СИЗО - на их специальный избирательный участок наблюдатели раньше не приходили.

Впрочем, они утверждают, что уж у них-то никаких нарушений быть не может.