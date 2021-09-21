Партия Джастина Трюдо в третий раз побеждает на выборах в Канаде, но не такой победы желал премьер-министр

23 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Трюдо не добился желаемого результата: его партия по-прежнему не смогла выиграть абсолютное парламентское большинство

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в третий раз остается на своем посту по итогам внеочередных выборов, проведенных по его же инициативе.

Окончательные результаты голосования еще не объявлены, но уже можно смело сказать, что в Канаде сохраняется статус-кво. Трюдо поблагодарил своих избирателей за оказанное в очередной раз доверие, но в целом, говорят эксперты, это не та победа, на которую он рассчитывал.

Трюдо, до сих пор возглавлявший правительство меньшинства, надеялся, что на этот раз его партии удастся получить конституционное большинство. Однако, по предварительным итогам, либералы даже потеряли пару важных округов по сравнению с выборами 2019 года, хотя по-прежнему набирают больше всего голосов.

В Канаде 338 избирательных округов (по числу мест в Палате общин). Для формирования правительства абсолютного большинства партии необходимо занять минимум 170 кресел.

Добиться этого Либеральной партии под руководством Джастина Трюдо удалось лишь однажды - на выборах 2015 года. Тогда они выиграли в 184 округах и пришли к власти, потеснив Консервативную партию, не набравшую даже 100 мест.

Однако к 2019 году консерваторы значительно укрепили свои позиции, победив уже в 121 округе, а либералы - в 157.

При таком соотношении консерваторы официально стали самой крупной оппозиционной группой в истории Канады, и последние четыре года были сложными для Трюдо и его правительства.

Таким же обещает быть и его следующий срок на посту премьера, поскольку расклад сил остается примерно тем же. В настоящий момент подсчитано порядка 97% бюллетеней, и пока, по данным ЦИК Канады, Либеральная партия набирает 156 мандатов, консерваторы - 121.

Сюрпризы и разочарования минувшей ночи

Самым болезненным ударом по либералам стало поражение министра по делам женщин и гендерного равенства в правительстве Трюдо Марьям Монсеф. Она проиграла в округе Онтарио, который, как принято считать, на протяжении 60 лет является отражением настроений канадцев.

Теперь округ Онтарио будет представлять женщина-депутат от Консервативной партии Мишель Феррери.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Судя по предварительным данным, в политической жизни Канады сохраняется статус-кво

Вторые выборы подряд свои позиции укрепляет третья по числу мандатов политическая сила Канады - Квебекский блок. Он был создан в 1991 году для защиты интересов провинции Квебек и активно выступает за ее независимость.

В 2015 году Квебекский блок получил всего 10 парламентских мест, в 2019-м - 32 места и поднялся на третью строчку в рейтинге политических партий страны. В этом году, по предварительным итогам, блок набирает 33 мандата.