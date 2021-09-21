"Грядет решающее десятилетие". Байден выступил с первым посланием Генассамблее ООН

час назад

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В своем первом обращении к Генассамблее ООН в качестве президента США Джо Байден заявил, что наступает решающее для всего мира десятилетие, и пообещал выполнение всех союзнических обязательств со стороны своей страны.

В последнее время взаимоотношения Вашингтона и его постоянных союзников переживают не лучшие времена. Ситуация обострилась после ухода американских военных из Афганистана, который повлек резкую критику Байдена и его администрации со стороны западных партнеров, а также у себя дома.

Следом разразился дипломатический скандал между США, Австралией и Францией, причиной которого стали соглашения о строительстве подлодок. Французское руководство назвало действия американских и австралийских партнеров "ударом ножа в спину" и отозвало своих послов из этих двух стран.

Президентская предвыборная кампания Байдена была построена вокруг слогана "Америка вернулась", что должно было означать прямую противоположность изоляционистскому курсу Дональда Трампа.

Однако первые восемь месяцев президентства Байдена получились весьма спорными, считают некоторые эксперты.

"Я убежден, что нам надо работать вместе так тесно, как никогда прежде, - сказал Байден, обращаясь к Генассамблее. - Наш собственный успех связан с успехом других".

Говоря о продолжающейся напряженности между США и Китаем, Байден сказал, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне или разделению мира, но продолжит энергично защищать собственные интересы и интересы своих союзников от посягательств.