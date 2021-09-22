"Профессиональный революционер" Карлос Шакал добивается смягчения приговора за терроризм

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Карлос Шакал: начало 1970-х, 2001-й и 2013 год

Один из самых известных международных террористов, 71-летний уроженец Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, обратился во французский суд, требуя заменить ему пожизненное заключение более мягким наказанием.

Слушания начались в среду и продлятся три дня.

Поскольку Карлос Шакал отбывает во Франции сразу три пожизненных срока за разные преступления, любое решение практических последствий для него иметь не будет.

"Этот процесс несерьезен, но делать что-то нужно. Всякое возможно", - заявила адвокат Санчеса Исабель Кутан.

Срок, о котором идет речь, он получил в марте 2017 года за взрыв в магазине Drugstore Publicis в центральном районе Парижа Сен-Жермен-де-Пре на левом берегу Сены 15 сентября 1974 года - тогда погибли два человека и были ранены 34.

Санчес отрицал свою причастность к нападению, отпечатков пальцев и других вещественных улик обнаружить не удалось, но суд признал его виновным на основе показаний информаторов, в том числе его раскаявшегося сообщника немца Ганса Кляйна.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В сентябре 1974 года Санчес бросил гранату в торговый центр Drugstore Publicis в центре Парижа

Несколько гранат, аналогичных той, что сработала в аптеке, были ранее похищены со склада бундесвера. Одну из них нашли при обыске в доме любовницы Санчеса.

По мнению властей, целью взрыва было оказать давление на правительство Франции, чтобы оно выпустило из тюрьмы японского левого террориста, незадолго до этого арестованного в аэропорту Орли по подозрению в причастности к захвату заложников во французском посольстве в Гааге.

В ноябре 2019 года Высший кассационный суд отклонил жалобу Санчеса на приговор, но постановил, что дело должно быть заново рассмотрено судом первой инстанции, поскольку Санчеса приговорили одновременно за использование и транспортировку взрывчатых веществ, что, по мнению судей, стало двойным наказанием за одно преступление. Виновность Санчеса при этом под сомнение не ставится.

Ранее Карлос Шакал получил во Франции еще два пожизненных срока: за убийство двух полицейских и осведомителя-палестинца при попытке арестовать его в 1975 году и за серию взрывов в Париже и Марселе в 1982-1983 гг., жертвами которых стали 11 человек и 191 были ранены.

Очень опасный Ильич

Карлос Шакал появился на свет 12 октября 1949 года в столице Венесуэлы Каракасе. Его отец в молодости собирался стать католическим священником, но затем превратился в убежденного коммуниста и назвал трех сыновей Владимиром, Ильичом и Лениным.

По словам Карлоса, на склоне лет его отец вернулся к вере и умер, читая молитву.

В возрасте 15 лет Ильич Рамирес Санчес вступил в венесуэльский комсомол, в 1965-1966 гг. участвовал в демонстрациях и беспорядках на улицах Каракаса.

В 1968 году он поступил на подготовительное отделение московского Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по квоте венесуэльской компартии,, но спустя 18 месяцев был отчислен за прогулы и - по просьбе партийного руководства Венесуэлы, из-за идейных разногласий.

Чем он занимался полтора года, помимо нерегулярных появлений в аудиториях, неизвестно.

Западные СМИ утверждали со ссылкой на "источники в разведывательных кругах", что Санчес еще до приезда в СССР якобы прошел боевую подготовку в диверсионно-разведывательной школе КГБ на Кубе.

В Москве Санчес свел дружбу с радикальными палестинцами. После отчисления из университета отправился в Иорданию, где заявил, что разочаровался в коммунизме, и прошел шестимесячную тренировку в лагере Народного фронта освобождения Палестины под руководством одного из лидеров фронта, Джорджа Хабаша, который присвоил ему псевдоним "Карлос".

Кличку Шакал впоследствии ему дали журналисты - после того как при обыске в номере отеля в его вещах была найдена книга Федерика Форсайта "День шакала".

В 1970-х и 1980-х он совершил много громких терактов в разных странах, сотрудничая с НФОП, западногерманской группой Баадера-Майнхоф и японской подпольной организацией "Рэнго сэкигун" ("Красная армия").

Самая известная операция Шакала - нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене 21 декабря 1975 года, когда там проходила конференция министров нефти государств-участников организации. Санчес с пятью боевиками взяли 70 заложников, включая 11 министров. Погибли член ливийской делегации и иракский телохранитель.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Взрыв в Париже перед издательством ливанской газеты "Аль-Ватан аль-Араби" в 1982 году

На следующий день правительство Австрии предоставило террористам самолет для вылета в Алжир. 40 заложников Карлос Шакал отпустил в венском аэропорту, остальных вскоре освободил за выкуп.

В 1975 году он принял ислам.

В разное время Санчес жил под чужим именем в ГДР, Венгрии и Чехословакии, но прямых доказательств его связи со спецслужбами стран советского блока нет.

С начала 1990-х он скрывался в Судане. 15 августа 1994 года местные власти передали его сотрудникам французской разведки.

"Я профессиональный революционер. Это моя работа", - заявил Санчес в марте 2018 года на слушаниях в Высшем кассационном суде Франции, добавив, что прибегать к насилию его вынудило несправедливое общество.

В мае 2017 года шесть российских писателей, в том числе Александр Проханов, направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо с призывом помиловать Карлоса.

В марте 2018 года Ильич Рамирес Санчес попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство, чтобы впоследствии выменять на какого-нибудь западного разведчика.