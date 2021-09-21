В порту Индии изъяты три тоны героина, следовавшего из Афганистана
Сотрудники службы по борьбе с контрабандой в Индии изъяли почти три тонны героина на сумму около 2.7 млрд долларов в рамках масштабной операции, проведенной в порту штата Гуджарат.
Товар под видом талька был доставлен из Афганистана через иранский порт Бендер-Аббас.
Управление налоговой разведки Индии (DRI) получило сообщение, что следовавший в Индию груз предположительно содержит наркотики.
По данным разведслужбы, товар импортировала индийская компания из города Виджаявада на юге страны.
По делу о незаконном обороте наркотиков задержаны два человека, еще несколько находятся под следствием, включая граждан Афганистана.
Криминальной экспертизе еще предстоит определить точную стоимость изъятых наркотиков. Обыски также прошли в других городах, включая Дели, Ахмадабад и Ченнаи.
По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Афганистан - крупнейший производитель героина и опиатов в мире, на его долю приходится 80% всех поставок.
В прошлом году площадь посевов мака в стране увеличилась на 37%. Подробнее об индустрии наркотиков в Афганистане можно прочесть здесь.
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