"Неистощимый юморист и трудоголик". Умер звезда сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон
В возрасте 57 лет скончался актер Уилли Гарсон, наиболее известный по ролям Стенфорда Блэтча в сериале HBO "Секс в большом городе" и Моззи в сериале "Белый воротничок".
Официально причина смерти не называется, но коллеги актера говорят, что недавно у него был диагностирован рак.
В "Сексе в большом городе" Гарсон сыграл близкого другого главной героини Кэрри Брэдшоу. И хотя это роль была второстепенной, она стала для актера звездным часом.
Сериал собрал 7 премий "Эмми" (в том числе стал первым кабельным шоу, получившим эту премию), 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий Гильдии киноактёров.
Позднее на экраны вышла полнометражная версия проекта, и тоже с участием Гарсона.
В декабре 2020 года стало известно, что в производство запущен сериал "И просто так…", который станет продолжением "Секса в большом городе" и будет состоять из 10 эпизодов.
В последнее время Уилли Гарсон был активно занят на съемках этого сериала, а также в нескольких телевизионных проектах.
Коллега по сериалу Синтия Никсон, сыгравшая роль Миранды, сказала, что мир кино потерял непревзойденного профессионала.
"Мы все его любили и были счастливы работать вместе с ним. Он без устали юморил и на экране и в жизни", - написала актриса в своем "Твиттере".
По словам коллег, Гарсон был душой любой компании и неподражаемым оптимистом.
"Подарком богов" назвал его Марио Кантоне, сыгравший в сериале партнера Гарсона-Блэтча.
"Какие печальные новости и какая огромная утрата. Наши соболезнования, спи спокойно, дорогой Вилли", - написала в своих соцсетях Ким Кэттролл (в фильме Саманта Джонс).
По словам исполнительного продюсера "Секса в большом городе" и "И просто так.." Майкла Патрика Кинга, Уилли Гарсон продолжал работать в полную силу даже после того, как узнал о болезни.
"Его дух и его преданность делу присутствовали каждый день на съемочной площадке. Он отдавал нам все, даже когда был болен. В этот печальный, мрачный момент мы утешаемся воспоминаниями о его веселом нраве и свете, который он нес", - сказал Кинг.
Король второго плана
Уилли Гарсон родился в 1964 году в штате Нью-Джерси. С детства увлекался театром, и получил степень магистра искусств в Йельской Школе драмы.
Снялся в более 50 фильмах, как правило, в ролях второго плана, но создавал яркие незабываемые образы. Среди сериалов с его участием, наиболее известных российской аудитории, - "Твин Пикс", "Друзья", "Секретные материалы".
На протяжении 25 лет актер сотрудничал в основном с компаниями HBO и HBO Max.
Прославивший его персонаж Стенфорда Блэтча в "Сексе в большом городе" был геем, но в жизни Гарсон был гетеросексуалом. Его печалило, что ни в одном из браков у него так и не появилось детей, и в 2009 году он усыновил мальчика Нейтана, которому на тот момент было семь лет.
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