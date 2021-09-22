"Неистощимый юморист и трудоголик". Умер звезда сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон

3 часа назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уилли Гарсона называют королем ролей второго плана. На его счету более 50 ярких работ в кино

В возрасте 57 лет скончался актер Уилли Гарсон, наиболее известный по ролям Стенфорда Блэтча в сериале HBO "Секс в большом городе" и Моззи в сериале "Белый воротничок".

Официально причина смерти не называется, но коллеги актера говорят, что недавно у него был диагностирован рак.

В "Сексе в большом городе" Гарсон сыграл близкого другого главной героини Кэрри Брэдшоу. И хотя это роль была второстепенной, она стала для актера звездным часом.

Сериал собрал 7 премий "Эмми" (в том числе стал первым кабельным шоу, получившим эту премию), 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий Гильдии киноактёров.

Позднее на экраны вышла полнометражная версия проекта, и тоже с участием Гарсона.

В декабре 2020 года стало известно, что в производство запущен сериал "И просто так…", который станет продолжением "Секса в большом городе" и будет состоять из 10 эпизодов.

В последнее время Уилли Гарсон был активно занят на съемках этого сериала, а также в нескольких телевизионных проектах.

Коллега по сериалу Синтия Никсон, сыгравшая роль Миранды, сказала, что мир кино потерял непревзойденного профессионала.

"Мы все его любили и были счастливы работать вместе с ним. Он без устали юморил и на экране и в жизни", - написала актриса в своем "Твиттере".

По словам коллег, Гарсон был душой любой компании и неподражаемым оптимистом.

"Подарком богов" назвал его Марио Кантоне, сыгравший в сериале партнера Гарсона-Блэтча.

"Какие печальные новости и какая огромная утрата. Наши соболезнования, спи спокойно, дорогой Вилли", - написала в своих соцсетях Ким Кэттролл (в фильме Саманта Джонс).

По словам исполнительного продюсера "Секса в большом городе" и "И просто так.." Майкла Патрика Кинга, Уилли Гарсон продолжал работать в полную силу даже после того, как узнал о болезни.

"Его дух и его преданность делу присутствовали каждый день на съемочной площадке. Он отдавал нам все, даже когда был болен. В этот печальный, мрачный момент мы утешаемся воспоминаниями о его веселом нраве и свете, который он нес", - сказал Кинг.

Король второго плана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На съемках эпизода "Секса в большом городе" в 2007 году с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер

Уилли Гарсон родился в 1964 году в штате Нью-Джерси. С детства увлекался театром, и получил степень магистра искусств в Йельской Школе драмы.

Снялся в более 50 фильмах, как правило, в ролях второго плана, но создавал яркие незабываемые образы. Среди сериалов с его участием, наиболее известных российской аудитории, - "Твин Пикс", "Друзья", "Секретные материалы".

На протяжении 25 лет актер сотрудничал в основном с компаниями HBO и HBO Max.