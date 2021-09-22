Дайджест: талибы хотят выступить в ООН, США и Британия говорят, что их признание зависит от прав человека

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Назначенный талибами министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки пишет, что хочет выступить в ООН

Представители контролирующего Афганистан исламистского движения "Талибан" (в России оно признано террористическим и запрещено) заявили, что хотят выступить на Генеральной Ассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что назначенный талибами министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки направил в организацию письмо с просьбой выступить на Генассамблее. Муттаки не уточнил, планирует ли он приехать в США лично, либо записать видеообращение - как это делают многие мировые политики во время пандемии Covid-19.

В письме талибов сказано, что нынешний постпред Афганистана в ООН Гулам Исакзай больше не является представителем страны, поскольку его правительство отстранено от власти. Тем не менее, именно Исакзай должен выступить на Ассамблее в следующий понедельник - дипломат уже направил в ООН соответствующее послание.

Дюжаррик сообщил, что теперь решение о том, кто именно должен представлять правительство Афганистана, должен принять аккредитационный комитет ООН, в который сейчас входят Россия, Китай, США, Швеция, ЮАР, Сьерра-Леоне, Чили, Бутан и Багамы.

Однако пока неясно, будет ли такое решение принято до конца 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продолжается в течение недели. Впрочем, как сообщил агентству Франс-пресс-дипломатический источник, в прошлом аккредитационный комитет воздерживался от принятия подобных решений и предпочитал выносить вопрос на голосование Генассамблеи. Пока правительство талибов официально не признала ни одна страна мира.

Ситуацию в Афганистане во вторник обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, приехавший в Вашингтон перед выступлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Борис Джонсон и Джо Байден во время встречи в Белом доме во вторник

В официальном сообщении о переговорах, опубликованном на сайте британского правительства, сказано, что Лондон и Вашингтон могут рассмотреть вопрос о признании талибов в качестве законной власти в Афганистане только, если они будут соблюдать права человека.

"[Лидеры двух стран] согласились, что любые действия по международному признанию "Талибана" должны быть скоординированными и зависеть от того, будет ли группа уважать права человека", - сообщает Даунинг-стрит.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Талибан" 2.0? Корреспонденты Би-би-си о перспективах Афганистана

Во вторник Байден впервые выступил на Генассамблее ООН в качестве президента США и говорил в основном о проблеме глобального потепления. Глава Белого дома пообещал ежегодно выделять развивающимся странам 11 млрд долларов для борьбы с изменением климата.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в числе прочих выступит президент Украины Владимир Зеленский, который для этого прибыл в США. Ожидается также выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Год назад речь Зеленского в ООН (из-за пандемии коронавируса она была показана в записи) привела к заочному спору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они оба говорили об уроках Второй мировой войны, но украинский лидер обвинил Москву в нарушающей мировой порядок оккупации Крыма, а глава российского МИД раскритиковал западный либерализм и попытки пересмотреть историю.

Польский суд примет решение об отношениях с ЕС

Конституционный суд Польши может принять решение по вопросу о приоритете конституции страны над законами и соглашениями Европейского союза. Власти Польши считают, что ЕС не вправе вмешиваться в то, как назначаются местные судьи. Ранее Брюссель неоднократно критиковал радикальную реформу правосудия в Польше, заявляя, что она подрывает независимость суда и ставит его под контроль правящей партии "Право и справедливость".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция протеста в поддержку ЕС перед зданием конституционного суда в Варшаве. На плакате написано: "Либо союз, либо Путинленд"

Наш корреспондент Святослав Хоменко недавно рассказывал, почему решение конституционного суда Польши угрожает не только отношениям Варшавы с Брюсселем, но и всей юридической системе ЕС.

Землетрясение в Мельбурне

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого пострадал Мельбурн - столица штата Виктория и один из крупнейших городов страны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, После землетрясения на улицах Мельбурна появились груды обломков

Подземные толчки начались в среду в 09:15 по местному времени, часть зданий получили повреждения, из некоторых домов в Мельбурне эвакуируют жителей, в городе начались отключения электричества.

Судя по первым сообщениям, серьезно пострадавших нет, однако на улицах Мельбурна видны упавшие кирпичи и фрагменты домов, частично разрушенных во время землетрясения.

Сильные землетрясения в Австралии - явление крайне редкое.

Объявлены результаты выборов в Думу. Навальный с ними не согласен

Центральная избирательная комиссия России объявила предварительные результаты выборов в Государственную Думу, согласно которым конституционное большинство получает прокремлевская партия "Единая Россия".

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Однако оппозиционеры во главе с Алексеем Навальным считают, что результаты голосования были фальсифицированы. Они предъявляют особые претензии к подсчету голосов, отданных при помощи системы дистанционного электронного голосования.

Во вторник Навальный заявил об "огромном успехе" своего проекта "Умное голосование", в рамках которого избирателям предлагалось поддержать тех кандидатов, которые имеют наибольшие шансы победить представителя "Единой России". Он также назвал онлайн-голосование "фальшивым". Впрочем, глава ЦИК России Элла Памфилова накануне заявила, что нарушений на этих выборах было "значительно меньше, чем когда бы то ни было".

Подробнее о результатах выборов читайте в нашем обзоре.

Отравление Скрипаля: третий подозреваемый

Британская полиция назвала имя третьего человека, подозреваемого в организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно заявлению официального Лондона, этого человека зовут Денис Сергеев.

Автор фото, Metropolitan Police

Ранее Би-би-си выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Предположительно, Сергеев мог руководить действиями других обвиняемых в отравлении Скрипаля.

Ранее британские власти обвинили в организации преступления Александру Мишкину и Анатолию Чепиге, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Власти России всегда отрицали причастность к отравлению Скрипаля. В ответ на сообщения о предъявлении обвинений Сергееву представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "руководство Соединенного Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе".

ЕСПЧ подтвердил, что Россия виновна в отравлении Литвиненко

Во вторник появились новости еще об одном громком преступлении, совершенном против россиянина на территории Великобритании. Европейский суд по правам человека подтвердил, что Россия виновна в отравлении радиоактивным полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в 2006 году.

Автор фото, Getty Images

Суд установил, что Россия не смогла обеспечить расследование дела и привлечь к ответственности людей, которых британские власти считают исполнителями преступления. Согласно решению ЕСПЧ супруга Литвиненко Марина должна получить от российских властей 100 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба.

В интервью Русской службе Би-би-си Марина Литвиненко отреагировала на решение так: "Это наказание рублем, но это, конечно, не главное. Для меня эта материальная составляющая именно просто как бы логически была важна, но самым главным пунктом было, конечно, признание ответственности за это преступление".

МЭА критикует Россию за недостаточные поставки газа в Европу

Guardian сообщает, что Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало власти России поставлять в Европу больше газа, чтобы покончить с кризисом, который сейчас переживают европейские страны. Издание называет обращение МЭА "редкой публичной критикой Кремля" со стороны агентства, которое консультирует членов ОЭСР - клуба богатых государств.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые опасаются, что "Северный поток-2" станет для России еще одним инструментом политического влияния

"МЭА считает, что Россия может сделать больше для увеличения поставок газа в Европу и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня, необходимого для подготовки к зимнему отопительному сезону, - цитирует Guardian заявление. - Для России это также возможность продемонстрировать, что она является надежным партнером на европейском рынке".

По мнению британского издания, позиция МЭА косвенно подтверждает утверждения, что Россия намеренно придерживает поставки газа, несмотря на рекордно высокие цены на "голубое топливо".

"Европейские политики обвинили Кремль в нежелании увеличивать поставки, пока он ожидает регуляторного одобрения трубопровода "Северный поток-2", вызывающего споры", - пишет Guardian - и уточняет, что "Газпром", вероятно, готов увеличить объем газа после того, как этот проект заработает.

Против "Северного потока-2" выступает, в частности, Украина, которая считает его угрозой своей национальной безопасности. Европейские политики говорят, что могут ввести против этого газопровода новые санкции, если Россия будет использовать его как инструмент политического влияния.

Как пишет газета, около 40 европейских политиков уже призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в ситуации с нынешними ценами на газ в ЕС.

Рейтер: ЕС хочет унифицировать зарядные устройства

Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники, что Европейская комиссия в четверг предложит закон, согласно которому на территории ЕС будет введен единый стандарт зарядных устройств для электроники, такой как мобильные телефоны, планшеты и наушники.

Подпись к фото, Сообщается, что инициатива ЕС не нравится компании Apple, которая оснащает некоторые свои устройства разъемами Lightning

Кроме того, Еврокомиссия намерена запретить продажу зарядок вместе с электронными устройствами.

Как отмечает информационное агентство это нововведение больше остальных повлияет на крупнейшего производителя электроники - американскую компанию Apple, которая выпускает устройства с разными типами зарядных устройств: работающих как с собственными разъемами типа Lightning, так и более распространенными USB-C.

Европейские законодатели и чиновники пытаются установить единый стандарт для зарядных устройств уже около 10 лет, поскольку считают, что это значительно упростит жизнь пользователям и уменьшит объемы электронного мусора.

Однако в Apple считают, что введение единого стандарта задушит инновации и наоборот приведет к попаданию на свалку огромного числа ненужных устройств и кабелей.

Со ссылкой на исследование Еврокомиссии Рейтер сообщает, что в 2018 году примерно половина всех зарядных устройств для мобильных телефонов были оснащены разъемом USB micro-B (более старый стандарт), 29% - разъемом USB-C, а 21% - разъемом Apple Lightning.

Контролирующие Афганистан талибы обещают предоставить женщинам роль в обществе, однако говорят, что будут делать это в соответствии с "исламскими ценностями". Что именно значит эта формулировка, пока не сообщается.

Автор фото, Aamir QURESHI / AFP

Вместе с тем, уже появились свидетельства, что женщинам в Афганистане приходится сталкиваться с притеснениями, похожими на те, что они пережили в 1990е годы. Наш корреспондент Алина Исаченко поговорила с афганскими женщинами о том, как они себя чувствуют в стране под властью талибов.

На Пальме, одном из Канарских островов, продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Лава стекает по склонам вулкана, разрушая все на своем пути.