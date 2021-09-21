ФБР идентифицировало тело пропавшей в Вайоминге Габриэль Петито. Ее смерть была насильственной

час назад

Автор фото, Police Handout via REUTERS Подпись к фото, Габриэль Петито и Брайан Лондри во время путешествия

ФБР подтвердило, что тело молодой женщины, обнаруженное в понедельник в одном из национальных парков штата Вайоминг, принадлежит 22-летней Габриэль Петито. Жительница Флориды пропала во время автомобильного путешествия со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными.

Отделение ФБР в штате Денвер сообщает, что останки женщины идентифицированы и, согласно предварительным оценкам, Петито погибла в результате убийства. "Конкретные причины смерти пока остаются неподтвержденными до появления окончательных результатов вскрытия", - сказано в сообщении, размещенном в "Твиттере".

В связи с предполагаемым убийством ФБР пытается найти жениха Петито, 23-летнего Брайана Лондри. 1 сентября он вернулся домой без своей невесты, но отказался говорить с полицией, а потом пропал.

Ему пока не предъявлено никаких обвинений, однако ФБР попросила выйти на связь с властями всех, у кого может быть информация о местонахождении Лондри или о том, какую роль он сыграл в этом деле.

По данным издания USA Today, в воскресенье поиски Лондри проводились в радиусе 100 с лишним километров от его дома. ФБР полагает, что, скорее всего, он передвигается пешком и может скрываться в отдаленных местах флоридского заповедника Карлтон. Однако пока поиски не дали результата.

Миллионы просмотров

Молодая пара поехала на принадлежащем Габриэль Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк.

Автор фото, Find Gabby/Facebook Подпись к фото, Габриэль Петито не связывалась с родными с августа

По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube более 2 миллионов просмотров. После появления сообщений о пропаже Петито число просмотров превысило уже четыре миллиона.

В середине августа в штате Юта неизвестный позвонил вечером в полицию и сказал, что в автодоме что-то происходит. Приехавшие по вызову сотрудники нашли Габриэль плачущей и жалующейся на психическое недомогание, но претензий своему спутнику она не предъявляла, и происшествие осталось без последствий.

На видео с нагрудной камеры полицейского Дэниэла Роббинса, прибывшего на вызов, слышно, как он спрашивает, почему она плачет, на что она отвечает: "Мы поругались сегодня утром. Личные проблемы". Лондри говорит: "День выдался непростым, мы вчера ночевали на природе".

Затем он извиняется за то, что наехал на "кочку" на дороге, и Петито говорит: "Я отвлекала его, извините". Она рассказывает полицейским, что поцарапала и ударила Лондри, добавив: "Я пыталась заставить его перестать говорить мне, чтобы я успокоилась". Однако оба отказываются от формальных обвинений в адрес друг друга.

Жених молчит

1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на той же машине. Родители девушки умоляли его поделиться хоть какой-то информацией: когда и где он видел их дочь в последний раз, почему бросил Габби одну и почему забрал ее машину? Спустя 10 дней семья Петито официально заявила о пропаже дочери.

Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, но ничего существенного не нашла.

Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал молодому человеку хранить молчание. Пользователи соцсетей, волонтеры и различные неправительственные организации развернули масштабную поисковую кампанию.

"Рейнджеры правоохранительных органов Гранд-Тетона работают со следственным отделением Службынациональных парков, ФБР, офисом шерифа округа Тетон, полицейским управлением Джексона и другими правоохранительными органами для расследования исчезновения Габби Петито"

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