ФБР идентифицировало тело пропавшей в Вайоминге Габриэль Петито. Ее смерть была насильственной
ФБР подтвердило, что тело молодой женщины, обнаруженное в понедельник в одном из национальных парков штата Вайоминг, принадлежит 22-летней Габриэль Петито. Жительница Флориды пропала во время автомобильного путешествия со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными.
Отделение ФБР в штате Денвер сообщает, что останки женщины идентифицированы и, согласно предварительным оценкам, Петито погибла в результате убийства. "Конкретные причины смерти пока остаются неподтвержденными до появления окончательных результатов вскрытия", - сказано в сообщении, размещенном в "Твиттере".
В связи с предполагаемым убийством ФБР пытается найти жениха Петито, 23-летнего Брайана Лондри. 1 сентября он вернулся домой без своей невесты, но отказался говорить с полицией, а потом пропал.
Ему пока не предъявлено никаких обвинений, однако ФБР попросила выйти на связь с властями всех, у кого может быть информация о местонахождении Лондри или о том, какую роль он сыграл в этом деле.
По данным издания USA Today, в воскресенье поиски Лондри проводились в радиусе 100 с лишним километров от его дома. ФБР полагает, что, скорее всего, он передвигается пешком и может скрываться в отдаленных местах флоридского заповедника Карлтон. Однако пока поиски не дали результата.
Миллионы просмотров
Молодая пара поехала на принадлежащем Габриэль Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк.
По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube более 2 миллионов просмотров. После появления сообщений о пропаже Петито число просмотров превысило уже четыре миллиона.
В середине августа в штате Юта неизвестный позвонил вечером в полицию и сказал, что в автодоме что-то происходит. Приехавшие по вызову сотрудники нашли Габриэль плачущей и жалующейся на психическое недомогание, но претензий своему спутнику она не предъявляла, и происшествие осталось без последствий.
На видео с нагрудной камеры полицейского Дэниэла Роббинса, прибывшего на вызов, слышно, как он спрашивает, почему она плачет, на что она отвечает: "Мы поругались сегодня утром. Личные проблемы". Лондри говорит: "День выдался непростым, мы вчера ночевали на природе".
Затем он извиняется за то, что наехал на "кочку" на дороге, и Петито говорит: "Я отвлекала его, извините". Она рассказывает полицейским, что поцарапала и ударила Лондри, добавив: "Я пыталась заставить его перестать говорить мне, чтобы я успокоилась". Однако оба отказываются от формальных обвинений в адрес друг друга.
Жених молчит
1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на той же машине. Родители девушки умоляли его поделиться хоть какой-то информацией: когда и где он видел их дочь в последний раз, почему бросил Габби одну и почему забрал ее машину? Спустя 10 дней семья Петито официально заявила о пропаже дочери.
Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, но ничего существенного не нашла.
Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал молодому человеку хранить молчание. Пользователи соцсетей, волонтеры и различные неправительственные организации развернули масштабную поисковую кампанию.
"Рейнджеры правоохранительных органов Гранд-Тетона работают со следственным отделением Службынациональных парков, ФБР, офисом шерифа округа Тетон, полицейским управлением Джексона и другими правоохранительными органами для расследования исчезновения Габби Петито"
Хронология событий
- 2 июля 2021 г. - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг; и Лондри, и Петито часто публикуют сообщения в "Инстаграме".
- 12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.
- 19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.
- 21 августа - отец и мачеха Петито разговаривают с Габби во время их последнего звонка по FaceTime, она находится в штате Юта.
- 25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в Инстаграме с подписью "Счастливого Хэллоуина".
- 30 августа - мать Петито получает последнее сообщение с телефона Габби в виде текстового сообщения. Семья считает, что Петито находилась в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге.
- 1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.
- 11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.
- 13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.
- 14 сентября - адвокат Лондри делает заявление о том, что тот будет "оставаться в тени" во время расследования.
- 14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габби.
- 15 сентября - полиция Норт-Порта объявляет, что Лондри не хочет сотрудничать со следствием.
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