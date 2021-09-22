Землетрясение в Мельбурне. От редких для Австралии подземных толчков пострадали здания, но не люди

25 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Частично разрушенные здания в центре Мельбурна

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8. От крайне редкого для этой страны стихийного бедствия пострадал Мельбурн - столица штата Виктория и один из крупнейших городов страны.

Землетрясение началось в 09:15 по местному времени (02:15 по Москве), его эпицентр находился в районе города Мэнсфилд. Вскоре произошло два повторных толчка магнитудой 4,0 и 3,1. Землетрясение также ощущалось в соседних с Викторией штатах Южная Австралия и Новом Южном Уэльсе.

Судя по информации австралийских властей, в результате землетрясения некоторые повреждения получили здания в Мельбурне. "Сообщений о серьезных травмах мы не получали, и это очень хорошо", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который сейчас находится в США.

Хотя это землетрясение было одним из самых мощных за последние годы, значительных разрушений оно не вызвало. На фотографиях из Мельбурна видны груды кирпичей и фрагментов зданий, оказавшихся на улицах после подземных толчков.

После землетрясения ненадолго были эвакуированы жители нескольких многоэтажных жилых домов Мельбурне. Из-за повреждения трамвайных путей нарушилась работа общественного транспорта.

Моррисон отметил, что в Австралии землетрясения происходят очень нечасто, но могут быть "очень тревожным событием".

Спасательные службы Виктории предупредили о возможности новых толчков. "Если вы находитесь в Виктории, вам грозит опасность. Будьте готовы к афтершокам, избегайте поврежденных зданий и других опасных объектов. Воздерживайтесь от вождения автомобиля, кроме экстренных случаев", - предупредили власти.

Землетрясение во время операции на сердце

Местный хирург Самир Такур рассказал Би-би-си, что в момент землетрясения он проводил операцию по шунтированию сердца в больнице неподалеку от Мельбурна.

Автор фото, EPA

"У нас операция идет полным ходом - и мы начинаем чувствовать, как трясется операционный стол, - сказал врач в нашем радиоэфире. - Я увидел, что в операционной начали ходить ходуном штативы для внутривенных вливаний, стали трястись зажимы". "К счастью, мы были на том этапе, когда можно было все приостановить", объяснил хирург. Он дождался, пока толчки закончатся, и успешно завершил операцию.

Австралийская вещательная корпорация опубликовала в "Твиттере" фрагмент своей утренней программы, во время которой произошло землетрясение. "Это землетрясение или что-то со зданием? - спрашивает коллег ведущий Майкл Роуланд. - Пора идти… это сильно было".

В Австралии мощные землетрясения происходят нечасто, поскольку континент расположен на одной тектонической плите.

По данным австралийских ученых, толчки ощущались довольно сильно, поскольку землетрясение было относительно мелким: оно произошло на глубине 10 километров. Изначально его магнитуду оценили в 6,0, однако затем снизили ее до 5,8.

Австралийское геофизическое агентство сообщает, что страна переживает потенциально разрушительные землетрясения магнитудой выше 6,0 каждые 10 лет.

В Мельбурне, втором по величине городе Австралии, живут около 5 млн человек. Сейчас здесь действует локдаун, введенный из-за новой волны пандемии коронавируса.