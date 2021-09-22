"Лучше проводить выборы посредством лотереи". Как в Петербурге утверждали итоги голосования

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, С первого дня голосования независимые наблюдатели и члены избирательных комиссий заявляли о множестве попыток вбросов в Санкт-Петербурге

В ночь на 22 сентября избирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов в Госдуму и законодательное собрание города, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях. Трое из 14 членов комиссии проголосовали против. Еще один член комиссии, напротив, предложила "просто поклониться" сотрудникам участковых избиркомов.

Все три дня голосования оппозиционные кандидаты и независимые наблюдатели в Санкт-Петербурге чаще, чем в других регионах, сообщали о "каруселях", "вбросах" и других нарушениях.

"То, что в очередной раз проходило в Санкт-Петербурге, ни на какие выборы не похоже. Все УИКи что хотели, то сделали. ТИКи их прикрывали. Я даже не уверен, что Санкт-Петербургу выборы нужны в таком формате. Может быть, лучше проводить их у нас в городе посредством денежно-вещевой лотереи. Это фикция какая-то", - заявил член комиссии от КПРФ Алексей Беляков.

Санкт-Петербург, по его словам, "в очередной раз показывает, что мы можем выдумывать все новые и новые варианты, каким образом можно исказить результаты волеизъявления граждан".

С ним согласилась Екатерина Фесик от "Справедливой России". Впервые, по ее словам, "все неоднократно видели в ночное время в помещениях для голосования членов комиссий и посторонних лиц".

Новшествами она назвала три дня голосования, сейф-пакеты и то, что участковые избирательные комиссии (УИКи) "силами людей спортивного телосложения" не давали членам комиссий от оппозиции возможность получить копии протоколов.

Алексей Березин от "Партии Роста" не стал голосовать против, сославшись на то, что он юрист, и доказательств недостоверности результатов у него нет. Зато в Петербурге, по его словам, "раз в пять лет происходит чудо": судя по цифрам в протоколах, "избиратели в одних и тех же ТИКах [территориальных избирательных комиссиях] в заксобрание голосуют за одну партию, а в Госдуму - за другую".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой

Произошло, по его словам, и нечто новое. "Так, чтобы некоторые люди, присутствовавшие на избирательном участке, брали и в прямом смысле громили и разбивали стационарный ящик для голосования и во все стороны разбрасывали бюллетени - никогда в Санкт-Петербурге таких выборов не было. А в этом году были".

Ольга Покровская, член комиссии от "Яблока", назвала количество нарушений "беспрецедентным", что "безусловно исказило" результаты выборов.

"Работа комиссий по подмене бюллетеней стала предметом рассмотрения в ЦИК, - напомнила она. - Но на значительном количестве участков видеонаблюдения не было, либо оно не охватывало места хранения бюллетеней".

"Стремительное заседание ГИК [горизбиркома Санкт-Петербурга] по утверждению итогов голосования выглядит как попытка избежать обсуждения действий нижестоящих комиссий, - резюмировала Фесик. - Очевидно противоправные действия членов комиссий требуют уголовно правовой оценки".

Перед заседанием "Наблюдатели Петербурга" опубликовали список зафиксированных нарушений, а у дверей Мариинского дворца прошла стихийная акция протеста против фальсификации выборов, троих участников задержала полиция.

"Я считаю, что истории, которые вы рассказываете, не соответствуют действительности", - заявила член комиссии от заксобрания Галина Боричева, предложив "просто поклониться" членам УИК, которые три дня "стояли до конца". Глава комиссии Наталья Чечина на критику не отреагировала, и 11 членов комиссии проголосовали за итоги выборов.

Автор фото, EPA

В городской парламент в новом составе пересядет несколько высокопоставленных чиновников Смольного: два заместителя губернатора Александра Беглова - Александр Бельский (курирует внутреннюю политику) и Николай Бондаренко (ЖКХ), а также глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

На смену уходяшему в Думу спикеру Вячеславу Макарову в заксобрание приходит его дочь Марина Лыбанева - пока беспарттийная чиновница районной администрации. Свои кресла сохранит и ряд его соратников, в том числе известный борец с петербургскими барами Денис Четырбок,

У "Единой России" 29 мандатов, у КПРФ семь, у "Справедливой России" пять, у ЛДПР и "Новых людей" - по три.

"Яблоко" сохранило два мандата - к Борису Вишневскому присоединится Александр Шишлов - ныне уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

"Есть основания для отмены"

Автор фото, Reuters

Глава ЦИК Элла Памфилова, которая в целом высоко оценила уровень проведения выборов в России, в понедельник заявила, что в Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания для отмены итогов.

"По отмене выборов... Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит. Точно ночью занимались [возможными фальсификациями] несколько участков. На одном точно придется возбуждать - минимум на одном, а то, может, на двух - уголовное дело", - сказала она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, ЦИК привлек туда правоохранительные органы.

"Шесть-семь участков, которые, на наш взгляд предварительный, имеют основания для того, чтобы там выборы отменить", - цитирует главу ЦИК РИА Новости.

В воскресенье Памфлова также заявила, что в избиркоме города есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений.

"В рамках закона"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в городе прошли в рамках закона.

"Выборы в нашем городе состоялись. Они прошли в рамках закона", - сказал он.

Кроме того, по словам Беглова, наблюдатели "помогли сделать голосование в нашем городе корректным и открытым".

Член петербургского избиркома от законодательного собрания города Дмитрий Краснянский, в свою очередь, в воскресенье сказал Би-би-си, что, "несмотря на вал фейков, что кошмар и ужас", в Петербурге "все адекватно".