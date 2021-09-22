В Москве пересчитают итоги онлайн-голосования. Но юридической силы это иметь не будет

28 минут назад

Автор фото, ARTEM GEODAKYAN/TASS Подпись к фото, Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов руководил общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами предложил создать техническую группу и пересчитать результаты электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов. В ЦИК России инициативу пока не комментировали.

Результаты электронного голосования в Москве вызвали скандал, фактически перевернув итоги довыборов в Мосгордуму и выборов муниципальных депутатов в районе Щукино.

Оппозиция, которая выигрывала после обработки результатов на участках, проиграла единороссам за счет онлайна. Организаторы электронного голосования также подверглись критике, поскольку объявление итогов несколько раз откладывалось.

"Поручаем технической группе сделать пересчет... Второе предложение - выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ", - сказал Венедиктов на заседании общественного штаба.

В комментарии Би-би-си Венедиктов заявил, что под пересчетом подразумевается "сверка технической комиссией протокола с результатами", а вовлечение ЦИКа для этого не потребуется.

"Все спрашивают по поводу пересчета голосов технической группы - это, конечно, не юридический пересчет, штаб не вправе принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно", - сказал он позже на заседании штаба.

Что произошло с электронным голосованием

Как отмечали наблюдатели, в начале подсчета голосов многие кандидаты от КПРФ, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, опережали своих соперников, поддержанных властями.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники КПРФ протестуют против результатов выборов в Москве

Так, по предварительным данным ЦИК, в московских округах побеждали коммунисты - Михаил Лобанов, Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Сергей Обухов, Анастасия Удальцова и еще несколько человек. Лидировал и Сергей Митрохин, который выдвигался от "Яблока".

Однако для полного подсчета голосов по московским одномандатникам были необходимы еще и результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сначала в ЦИК обещали, что предоставят эти результаты в ночь на понедельник, но этого не случилось.

В итоге к утру понедельника лидировавшие кандидаты от КПРФ стали уступать свои позиции одномандатникам из "списка Собянина". Днем в понедельник мэр Москвы выступил с заявлением, что все кандидаты, которых он поддержал, выиграли в своих округах.

Согласно результатам электронного голосования в Москве, которое было обнародовано только на следующий день после выборов, кандидаты от власти получили значительно больше голосов, чем их ближайшие соперники.