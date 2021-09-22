Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. На борту шесть человек
Самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника Хехцир под Хабаровском, на борту находится летный состав из 6 человек, сообщили в МЧС.
"В 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве 6 человек", - сказали представители ведомства.
Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения. Он должен был приземлиться в 12.10 мск.
Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего самолета. Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости, сказали в ведомстве.
Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.
Именно плохие погодные условия рассматриваются как основная причина происшествия, сказал РИА Новости источник в экстренных службах.
Следственный комитет России уже возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.
В июле этого года самолет Ан-26 разбился на Камчатке. На его борту находилось 28 человек, все они погибли.
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