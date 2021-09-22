Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. На борту шесть человек

46 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Воздушное судно, по предварительным данным, принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" (архивное фото)

Самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника Хехцир под Хабаровском, на борту находится летный состав из 6 человек, сообщили в МЧС.

"В 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве 6 человек", - сказали представители ведомства.

Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения. Он должен был приземлиться в 12.10 мск.

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего самолета. Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости, сказали в ведомстве.

Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.

Именно плохие погодные условия рассматриваются как основная причина происшествия, сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Следственный комитет России уже возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.