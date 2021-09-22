В деле Габриэль Петито появляются первые детали картины преступления. ФБР разыскивает ее жениха

18 минут назад

Автор фото, POLICE HANDOUT VIA REUTERS Подпись к фото, Это одна из фтографий Габриэль Петито и Брайана Лондри, сделанных во время путешествия

Полиция штата Флорида и ФБР возобновили поиски жениха погибшей 22-летней Габриэль Петито Брайана Лондри. Он все еще проходит в деле как ключевой свидетель, несмотря на вскрывшиеся новые обстоятельства гибели девушки.

Габриэль перестала выходить на связь с родными в конце августа во время автомобильного путешествия с женихом по Америке. В минувший понедельник ее тело было найдено на территории одного из национальных парков штата Вайоминг, а днем позже ФБР заявило о наличии признаков насильственной смерти.

По словам экспертов-криминалистов, все указывает на то, что девушка была убита, однако окончательные выводы пока не представлены.

Брайан Лондри вернулся к себе домой во Флориду 1 сентября на автомобиле Габриэль и наотрез отказался говорить с полицией. Позднее адвокат Лондри заявил, что он сам посоветовал своему клиенту хранить молчание.

Считалось, что с момента возвращения Брайан Лондри находился в доме родителей. Все это время полиция ничего не могла ему предъявить. Однако 17 сентября - в минувшую пятницу - обстоятельства вынудили родных сознаться, что молодой человек уже три дня как ушел в пеший поход в расположенный неподалеку заповедник Карлтон.

Плотные поиски Лондри начались в понедельник, когда стало известно об обнаружении тела Габриэль Петито. Они велись бригадами полиции и сотрудников ФБР в радиусе свыше 100 километров от дома, затем ненадолго прекращены и в среду возобновлены снова.

По мнению ФБР, он все еще передвигается пешком по наименее избитым маршрутам заповедника. Теоретически с 14 сентября (дата, указанная родителями) он мог уйти за его пределы, но с противоположной стороны заповедник практически непроходим, говорят его сотрудники.

Первые детали картины преступления

Тело Петито было найдено в отдаленной части национального заповедника Гранд-Титон, расположенного на западе штата Вайоминг. Тело лежало в 300 метрах от того места, где вечером 27 августа пара путешественников записала очередное видео.

Петито и Лондри вели блог своего путешествия. И в последнем ролике видно, что их белый автодом "Форд-Транзит" припаркован в этой местности.

Это дает полиции основания думать, что девушка погибла либо в тот же день, либо на следующий, если предположить, что пара осталась там ночевать.