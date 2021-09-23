Кабульский университет станет более исламским. Преподаватели уходят, соцсети протестуют

24 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Вход в Кабульский университет теперь охраняется вооруженными талибами

Новым ректором Кабульского университета назначен поддерживающий талибов (организация "Талибан" запрещена в России и ряде других стран) Мохаммад Ашраф Гайрат. В своем первом заявлении на новом посту он пообещал прежде всего набрать новый преподавательский состав из числа радикальных мусульман.

В соцсетях он написал, что главной целью новых властей Афганистана в области образования является исламизация образовательной системы, и для этого нужны соответствующие кадры.

По некоторым сообщениям, около 70 преподавателей, включая профессоров и докторов наук, подали в отставку после назначения Гайрата. Пользователи соцсетей назвали его приход оскорблением истории ведущего вуза страны.

Сам Гайрат обладает степенью бакалавра гуманитарных наук, что является высшим образованием, но представляет низшую из существующих ученых степеней. Его предшественником на посту ректора был профессор, известный в Афганистане интеллектуал Мухаммад Осман Бабури.

По данным издания The Khaama Press News Agency, даже некоторые талибы выразили сомнения в достаточной квалификации Гайрата для управления вузом.

В ответ на это Гайрат напомнил, что работал в министерстве образования Афганистана еще при прежнем правительстве и имеет большой опыт в этой системе.

Также в соцсетях Гайрату припомнили его прошлогодний твит, в котором он призывает убивать журналистов-шпионов, говорящих неправду.

В данный момент оригинальный твит удален.

Пользователи "Твиттера" пишут, что каждое новое назначение правительства талибов показывает, насколько оно бездарно в вопросах управления страной. По мнению многих, Афганистан отброшен по меньшей мере на несколько веков назад и вряд ли сможет оттуда выбраться при полностью убитой системе образования.

Образование для девочек: послабление или коварная многоходовка?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядят афганские студентки после прихода к власти талибов

12 сентября правительство талибов обнародовало новые правила обучения в университетах, которые в основном касаются женщин.

Студенткам будет позволено посещать занятия, но исключительно отдельно от студентов-мужчин и при строгом соблюдении дресс-кода. Пока неясно, о каком виде мусульманской одежды идет речь, но наблюдатели почти не сомневаются, что обязательной станет бурка (также известная как чадра или паранджа) - самая радикальная разновидность, полностью скрывающая лицо и фигуру женщины.

До прихода талибов женщины и мужчины учились в афганских университетах вместе, а от студенток не требовали соблюдать какой-либо дресс-код.

Также власти намерены пересмотреть программу преподавания в высших учебных заведениях.

При этом меньше чем через неделю после объявления об изменениях в вузах талибы отстранили девочек от занятий в школах. Им велено сидеть дома до дальнейших распоряжений.

Официальный представитель новой власти Забихулла Муджахид заявил, что это временная мера, пока разрабатывается особый протокол посещения девочками учебных заведений.