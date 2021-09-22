На помощника Зеленского Сергея Шефира совершено покушение

10 минут назад

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Сергей Шефир (в центре) знаком с Владимиром Зеленским еще с КВН-овских времен, с середины 1990-х

На друга и помощника украинского президента Владимира Зеленского совершено покушение. Автомобиль Сергея Шефира обстреляли неподалеку от села Лесники под Киевом. Сам он не пострадал, его водитель получил ранения.

"В автомобиль попали больше десяти пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении Национальной полиции.

Шефир пребывает в состоянии шока и перевезен в безопасное место.

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Президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, он пока не прокомментировал инцидент.

"Исполнитель покушения, а также заказчики и их пособники не избежат наказания. А также, что курс офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие преступные действия на него не повлияют", - сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24" допустил, что покушение "похоже на давление со стороны, возможно, тех, относительно кого вводились санкции, относительно кого принимаются законопроекты - большие бизнесмены так называемые".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сам Шефир вряд ли был целью злоумышленников. По его словам, речь идет о "передаче нашей команде особого привета".

Он добавил, что организовать покушение на Шефира было достаточно легко, поскольку он не пользовался услугами охраны.

Автор фото, National police of Ukraine Подпись к фото, Согласно сообщению Национальной полиции, в автомобиль Шефира выпустили более десятка пуль, три из них попали в водителя, сам Шефир не пострадал

В общении с журналистами в кулуарах парламента Арахамия озвучил три версии покушения на Шефира. По его словам, речь может идти о мести со стороны "контрабандистов и криминальных авторитетов", с которыми активизировала борьбу нынешняя власть. Вторая версия состоит в "российском следе" покушения. Третья - что покушение связано с борьбой нынешней власти с чрезмерным влиянием финансово-промышленных групп.

Бывший начальник следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в эфире "Украина 24" допустил, что тот факт, что Шефир оказался невредимым, а его водитель очутился в реанимации, может указывать на то, что главной целью злоумышленников было запугивание друга президента.

Кто такой Шефир

57-летний Сергей Шефир - один из ближайших соратников Владимира Зеленского. Земляк президента Украины, также уроженец Кривого Рога, он знаком с Зеленским еще с середины 1990-х, со времен участия нынешнего украинского лидера в КВН. Именно он с братом Борисом Шефиром пригласили Зеленского в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", которая позже выиграла высшую лигу КВН.

Киевское издание "theБабель" пишет, что в Москве Шефиры жили в одной квартире с Зеленским. Позже, после возвращения в Киев они вместе основали студию "Квартал 95", со временем превратившуюся в многомиллионный бизнес.

О близости Шефиров к Зеленскому говорит тот факт, что именно на них новый президент сразу после избрания переписал свою долю в "Квартале".

Сергея Шефира называли одним из вероятных претендентов на должность главы администрации президента, однако он сам говорил, что в этом кресле должен находиться "хорошо подкованный юридически человек".

Автор фото, Volodymyr Zelensky Twitter Подпись к фото, Сергей Шефир (третий слева) - один из ближайших соратников Валдимира Зеленского

"Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет", - описал он вскоре после победного для Зеленского второго тура президентских выборов 2019 года свой статус в команде новоизбранного президента.

Должность первого помощника в структуре администрации украинского президента зачастую подразумевает, что человек в этом кресле занимается формированием графика президента, не в последнюю очередь влияет на то, кто и когда входит в "первый кабинет".

Согласно расследованию украинской программы "Схемы", Сергей Шефир проводил тайные встречи с олигархом Ринатом Ахметовым.

"Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка", - прокомментировал тогда эту информацию Шефир.

Пресс-служба Офиса президента заявила, что Зеленский не уполномачивал никого из членов своей команды вести переговоры с самым богатым гражданином Украины.