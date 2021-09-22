Литовское минобороны нашло в китайских смартфонах Huawei и Xiaomi уязвимости и цензуру

час назад

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Национальный центр кибернетической безопасности при министерстве обороны Литвы установил, что поддерживающие 5G смартфоны китайских производителей Huawei и Xiaomi открыты рискам, связанным с кибербезопасностью. Ведомство призвало литовских госслужащих отказаться от китайских аппаратов и не пользоваться ими в будущем.

В центре кибербезопасности протестировали телефоны китайских производителей, работающие в сетях пятого поколения. На одном из телефонов Xiaomi были обнаружены предустановленные программы цензуры, а модель от Huawei оказалась уязвимой для кибератак.

"Наш призыв - уже сейчас подумать об этом, чтобы не покупать новые телефоны китайских производителей. В максимально короткие сроки от них отказаться", - заявил на пресс-конференции в среду заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

По его словам, уязвимые китайские смартфоны успели приобрести сотрудники около 200 литовских госведомств. В общей сложности речь идет о 4,5 тыс. телефонов.

В последнее время отношения между Литвой и Китаем обострились. В августе Китай заявил, что отзовет из Вильнюса своего посла после того, как Тайвань открыл в балтийской стране свое представительство, назвав его представительством именно Тайваня, а не его столицы, Тайбэя, как того требует китайский МИД.

Xiaomi и цензура

Флагманская модель Xiaomi Mi 10T 5G оказалась оснащенной программами, которые идентифицировали и цензурировали словосочетания "свободу Тибету", "да здравствует независимый Тайвань", и "демократическое движение" в разных контекстах, в том числе в интернет-браузере Xiaomi. Всего было обнаружено 449 таких запрещенных словосочетаний.

На моделях, поставляемых в Европу, эти программы отключены, говорят в центре кибербезопасности. Но эксперты считают, что эту функцию можно в любое время удаленно активировать.

В Xiaomi пока не ответили на запрос Би-би-си о комментарии.

Кроме того, было обнаружено, что телефон в зашифрованном виде передает данные о том, как им пользуются, на сервер в Сингапуре. Отправляются данные по 61 параметру, что в центре сочли избыточным, но о незаконном отправлении личных данных пользователей не говорится.

Телефоны Xiaomi очень успешно продаются - во втором квартале этого года чистая прибыль компании на 64% превышала показатель того же периода прошлого года, а в августе нынешнего года она вышла на первое место в мире по поставкам, обогнав Samsung и Apple.

Huawei P40 и вирусы

Эта модель, которая в Британии продается за 600 фунтов в комплектации с 256 Гб дополнительной памяти, оказалась уязвимой для кибератак.

"Анализ смартфона Huawei показал, что официальный магазин приложений, установленный производителем, автоматически перенаправляет в сторонние интернет-магазины, если в нем нет того, что ищет пользователь. Некоторые из этих приложений содержат вирусы", - добавили в центре.

Представитель Huawei сказал Би-би-си, что компания следует законам стран, в которых работает, а безопасность личных данных пользователей - один из приоритетов Huawei.

"Информация не обрабатывается вне телефона", - подчеркнул он.

"AppGallery собирает и обрабатывает только ту информацию, которая необходима, чтобы пользователи могли находить, устанавливать и распоряжаться приложениями третьих сторон, так же это работает и в других магазинах приложений", - добавил представитель компании.

Компания Huawei уже находится под санкциями США. В 2019 году министерство торговли решило внести китайского производителя в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Вместе с Huawei в черный список попали еще 70 связанных с ней компаний.