"Давить этих морских змеев". Евросоюз хочет перевести все зарядные устройства на Type-C

36 минут назад

Автор фото, Getty Images

Еврокомиссия в четверг представила новые предложения по регулированию зарядных устройств на территории ЕС. Если они будут приняты, на что есть все шансы, то абсолютно все гаджеты в Европе, от смартфонов до наушников, будут заряжаться через порт Type-C. Другие стандарты зарядки, прежде всего Micro-USB и Lightning, будут запрещены.

Кроме того Еврокомиссия предлагает обязать производителей продавать зарядные устройства отдельно от аппаратов. Все это, как считают в Еврокомиссии, облегчит жизнь пользователей и избавит от лишних отходов.

Против такого шага ранее выступала корпорация Apple, которой после вступления поправок в силу придется избавиться от разработанного ей порта Lighting на своих устройствах.

После принятия поправок, которые должны будут пройти голосование в Европейском парламенте, производителям дадут два года на то, чтобы перевести все свои новые гаджеты на стандарт USB-C.

С законодательной точки зрения комиссия предлагает поправки к директиве, регулирующей производство оборудования для радиокоммуникаций.

Для Еврокомиссии борьба за единый стандарт зарядки была долгой. Первый меморандум о взаимопонимании между комиссией и представителями индустрии был подписан в 2009 году.

"Годы работы с представителями индустрии на добровольной основе позволили нам сократить число стандартов с 30 до трех за последнее десятилетие, но до сих пор мы не могли прийти к окончательному решению", - говорится в заявлении комиссии.

Речь идет о форматах USB-C, Micro USB и Lightning, который используется в приборах Apple.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разноформатные кабели зарядки были главными героями сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе

"Несовместимые зарядки, которые накапливаются в наших ящиках, уже давно раздражают европейских потребителей. Мы дали индустрии достаточно времени на то, чтобы она предложила свои решения. Теперь пришло время законодательных действий. Это важная победа для наших потребителей и для окружающей среды", - прокомментировала инициативу вице-президент программы Еврокомиссии по цифровому развитию Европы Маргрете Вестагер.

Также по оценке комиссии поправки помогут сократить производство электронных отходов в Европе на 11 тыс. тонн в год.

Критика от Apple

В компании Apple заявили, что инициатива Европейской комиссии их беспокоит. В прошлом Apple не раз высказывались против единого стандарта зарядки.

"Мы все еще озабочены тем, что строгая регуляция с привязкой к одному виду порта мешает инновациям, а не способствует им. Это, в свою очередь, отразится на потребителях в Европе и во всем мире", - заявили в компании.

Нынешняя ситуация на рынке зарядных устройств - это результат многих лет конкурентной борьбы и корпоративной дипломатии. В 2009 году на рынке было более 30 стандартов зарядок.

Крупные производители смартфонов решили заключить соглашение и выпускать зарядные устройства, совместимые со стандартом Micro USB. В числе договорившихся были Apple, Nokia и Samsung.

В течение следующих нескольких лет большая часть производителей перевела свои телефоны на Micro USB. Но Apple поступила иначе. В 2012-м она представила собственный порт, Lightning, продолжая производить Micro USB-зарядки, чтобы формально не нарушать соглашения.

В Apple тогда назвали действия комиссии попыткой ограничить технологический прогресс. Аргумент компании, последовательно выступавшей против регуляции технологического сектора, в том, что все проданные в Европе приборы Apple с портом Lightning после вступления в силу поправок превратятся в электронный мусор. Одних iPhone с Lightning-портом в Европе около миллиарда.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьери Бретон полон решимости бороться в Европе с "морскими змеями". Так он назвал кабели для зарядки гаджетов

"У Apple убедительный аргумент в пользу своего порта, учитывая, что активных пользователей iPhone целый миллиард, а ряд ее продуктов, включая "Маки" и теперь поддерживают USB-C", - говорит аналитик CCS Insight Бен Вуд.

"Будем надеяться, что проблема уйдет, если Apple начнет оснащать свои новые приборы портами USB-C", - добавляет он.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьери Бретон, впрочем, не готов прислушиваться к Apple.

"Я знаю эти компании уже много лет. Каждый раз, когда мы что-то предлагаем, они говорят - ой, это будет мешать инновациям. Нет, это не мешает инновациям. Это никому не мешает. Это делается ради покупателей", - заявил он на пресс-конференции в четверг.