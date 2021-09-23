19 альпинистов запросили помощь спасателей на Эльбрусе. Троих спасли, один погиб

23 сентября 2021, 20:16 GMT Обновлено 28 минут назад

Автор фото, MCHS Подпись к фото, Видимость в районе поисков - не более одного метра, говорят в МЧС России

Спасатели добрались до альпинистов из группы, вечером в среду запросившей помощь спасателей на горе Эльбрус. Альпинисты находятся на высоте 5400 метров, у одного из них, как сообщалось, повреждена нога. Одного альпиниста обнаружили погибшим, троих удалось спасти.

"На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один - без признаков жизни", - сказали агентству ТАСС в МЧС России.

Группа туристов запросила помощь после ухудшения погоды на горе Эльбрус. По информации МЧС, в восхождении участвовали 19 человек - два гида и 17 участников. Ранее сообщалось, что помощь запросили 23 человека.

По словам источника ТАСС, группа состоит из альпинистов, приехавших на восхождение из 11 регионов России.

Представитель поисково-спасательного отряда сказал в беседе с агентством ТАСС, что группу бросил один из сопровождавших ее гидов.

"Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили", - сказал представитель спасотряда.

Группа находится на высоте 5400 метров. Скорость ветра на этой высоте достигает 40 метров в секунду, температура - минус 20 градусов. Крайне осложнена видимость, что затрудняет спасательную операцию, сообщают в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

По словам представителя ведомства, спасенных людей "посадили в ратрак", специальный гусеничный транспорт, на высоте 5000 метров. Где находятся еще 15 человек - пока неизвестно, добавил он.

Поиски осложняются тем, что группа разбрелась, сказал в беседе с агентством ТАСС замначальника поискового отряда Альберт Хаддиев.

"Примерный район - седловина Эльбруса, они находятся в разных местах. В настоящее время мы направили на место 10 спасателей, часть из них добралась до седловины, часть спасателей пошла дальше. Группа разбрелась, что затрудняет поиски", - сказал он.