Коронавирус в России: власти заявляют об интенсивном росте заболеваемости

22 сентября 2021, 13:32 GMT

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В России снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, заявляют власти. По данным Роспотребнадзора, увеличение числа заражений происходит почти в половине регионов страны.

"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов [находятся] в фазе роста", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ.

Такая динамика, по словам Поповой, объясняется сезонностью респираторных инфекций: "Вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, так же и коронавирус дает рост".

При этом, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, чем больше в регионе привитых - тем меньше там интенсивность роста заболеваемости.

С заявлением об увеличении числа заражений в среду выступила и вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболевамости в столице составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%.

"Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", - отметила Ракова.

Издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) в среду пишет, что в мэрии Москвы прошло совещание, посвященное новому росту заболеваемости коронавирусом, на котором обсуждалась возможность введения ограничений в городе.

По данным издания, власти готовятся при необходимости снова объявить о переводе на удаленную работу до 30% сотрудников, введении QR-кодов для посещения кафе и кинотеатров, а также обязательной самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

При этом, как отметил близкий к мэрии источник издания, власти рассчитывают, что в связи с большим числом вакцинированных и переболевших горожан с четвертой волной Covid-19 удастся справиться легче, чем с предыдущими.

В конце прошлой недели, согласно данным оперативного штаба, в России впервые почти за месяц выявили больше 20 000 зараженных коронавирусом за сутки. В Москве суточная заболеваемость Covid-19 начала расти со второй декады сентября. 16 сентября число новых заражений в столице преодолело отметку в 2 000 и держалось на этом уровне пять дней подряд.

На прошлой неделе об уходе на самоизоляцию в связи с ростом числа заражений объявил президент России Владимир Путин. Объясняя свое решение, он рассказал, что в его окружении заболели "не один, не два, а несколько десятков человек".

За прошедшие сутки в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом, в Москве - 1 991. Скончалось за сутки 817 зараженных Covid-19, а общее число умерших превысило 200 тысяч (по данным оперштаба).