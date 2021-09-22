Минздрав России предложил замену "Арбидолу" при лечении Covid-19

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Арбидол

Российский минздрав исключил "Арбидол" (торговое название препарата умифеновир) из обновленных рекомендаций по лечению Covid-19 у пациентов из групп риска, которые переносят заболевание в легкой форме. Врачи и ученые обращали внимание на то, что эффективность препарата не доказана.

"Препарат умифеновир исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно новым рекомендациям, таким пациентам при возможности пребывания в дневном стационаре рекомендуется лечение вируснейтрализующими антителами или иммуноглобулином человека.

Аналогичные рекомендации касаются беременных женщин при легком течении Covid-19.

Однако "Арбидол" по-прежнему остался в схемах лечения Covid-19 при легком течении заболевания у пациентов, не относящимся к группам риска. Препарат разрешен к применению и при лечении детей старше 6 лет.

Также минздрав по-прежнему рекомендует применение “Арбидола” в качестве одного из средств медикаментозной профилактики Covid-19.

"Арбидол" рассматривается в рекомендациях министерства как "противовирусный препарат с широким спектром активности". Авторы рекомендаций советуют применять его на ранних сроках заболевания до окончательной постановки диагноза. Эта рекомендация основана на наблюдении, что клинические картины легкой формы Covid-19 и сезонных ОРВИ очень похожи.

При этом минздрав отмечает, что доказательства эффективности и безопасности препарата отсутствуют.

Отсутствие доказанной эффективности - одна из главных претензий, которую высказывают некоторые врачи и ученые по поводу широкого применения "Арбидола" при лечении Covid-19.

Как препарат "от простуды" стал популярным средством от Covid-19

"Арбидол", один из самых продаваемых в России препаратов "от простуды", появился на рынке СССР в 1974 году. До пандемии Covid-19 он рассматривался как противовирусное средство и широко применялся при лечении ОРВИ у детей и взрослых.

В инструкции к препарату отмечается, что "Арбидол" препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран и стимулирует активность интерферона.

Арбидол упоминается в перечне противовирусных средств для лечения гриппа Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ (ISIRV-AVG). При этом в документе отмечается, что его клиническая эффективность при лечении гриппа не установлена.

Первыми о возможной эффективности "Арбидола" против коронавируса заговорили ученые в Китае в феврале 2020 года.

Вирусологи из Чжэцзянского университета тогда предположили, что коктейль из "Арбидола" и "Дарунавира", препарата для терапии при ВИЧ-инфекции, может быть эффективен для борьбы с коронавирусом.

Недоказанная эффективность

После этого 18 февраля прошлого года Национальная комиссия по здравоохранению КНР, не дожидаясь результатов какого-либо масштабного исследования, рекомендовала препарат как одно из средств для лечения Covid-19.

Однако уже в апреле 2020 года экспертная группа китайских ученых опровергла эффективность использования "Арбидола" против коронавируса в комплексе с другими препаратами.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Med. В публикации говорилось, что рандомизированные клинические испытания доказали неэффективность применения лопинавира вместе с ритонавиром и арбидолом для борьбы с коронавирусом.

Как отметил заместитель директора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли, такой коктейль никак не улучшает клинические результаты, но при этом может вызвать побочные эффекты.

Однако в России публикация исследования китайских ученых, поставившего под сомнение эффективность “Арбидола” против коронавируса, не отразилась на рекомендациях минздрава.

В конце апреля прошлого года, то есть через полторы недели после публикации результатов исследования китайских ученых, "Арбидол" был включен во “Временные методические рекомендации минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции”.

Тогда российский минздрав рекомендовал “Арбидол” в комбинации с назальной формой интерферона-альфа в качестве возможного средства для лечения легких форм Covid-19. В то же время авторы документа отмечали, что доказательств эффективности "Арбидола" нет, и он находится на стадии клинических испытаний.

Россия и раньше при подготовке рекомендаций для лечения Covid-19 не всегда учитывала результаты исследований иностранных ученых и решения международных организаций.

Только в начале мая этого года российский минздрав исключил из рекомендаций противомалярийный препарат гидроксихлорохин, испытания которого в качестве препарата против коронавируса Всемирная организация здравоохранения прекратила еще летом прошлого года.

В июне 2020 года ВОЗ сняла гидроксихлорохин с испытаний после того, как эксперты установили, что он может иметь опасные побочные эффекты, в том числе вызвать проблемы с сердцем.

В конце мая 2020 года в журнале Lancet было опубликовано исследование, в котором говорилось о повышенном уровне смертности среди пациентов с Covid-19, принимавших гидроксихлорохин. В публикации отмечалось, что были использованы данные о применении гидроксихлорохина при лечении пациентов с Covid-19 в 10 странах.

Тем не менее, минздрав России тогда не исключил гидроксихлорохин из рекомендуемых препаратов для лечения пациентов с Covid-19. В минздраве ссылались на результаты ряда исследований и "отечественный опыт", которые, как утверждали в ведомстве, указывают на возможность эффективного применения препарата в низких дозах.

При этом в ведомстве признавали, что механизм действия гидроксихлорохина не до конца изучен, и что ВОЗ прекратила его тестирование, не доказав эффективность препарата.

Рост продаж на 350%

Продажи “Арбидола” в России начали расти в конце января 2020 года, сразу после появления слухов его возможной эффектинвости против коронавирусной инфекции.

В конце января 2020 года в некоторых российских СМИ появилась реклама "Арбидола" как средства против коронавируса. Позже ФАС возбудила дело по факту появления этой рекламы.

С конца января по середину февраля прошлого года продажи препарата в России, по оценке DSM Group, выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

А когда в середине февраля Китай включил препарат в список лекарств, которые могут использоваться для лечения Covid-19, темпы роста продаж "Арбидола" ускорились.

По данным DSM Group, в прошлом году объемы продаж "Арбидола" выросли на 354% до 11,3 млрд рублей.

В 2020 году больше всех в России на торговле фармацевтической продукцией, по данным Forbes, заработали компании “Отисифарм” и “Фармстандарт” миллиардера Виктора Харитонина.