Дайджест: конгресс США может ужесточить санкции против России, европейцы говорят о новой холодной войне

19 минут назад

Автор фото, Getty Images

Палата представителей США поддержала поправку, значительно ужесточающую санкции против российского суверенного долга. Согласно законопроекту, предложенному конгрессменом Беном Шерманом, американским компаниям и физическим лицам будет запрещено покупать вновь выпущенные российские облигации на вторичном рынке.

Теперь эту поправку к закону о военном бюджете США должна рассмотреть верхняя палата конгресса. Как отмечает агентство Bloomberg, первым сообщившее о принятии поправки, ее судьба в сенате пока неочевидна.

Шерман сообщает на своем официальном сайте, что новые ограничения призваны наказать власти России за вмешательство в американские выборы в 2016, 2018 и 2020 годах. В Москве неоднократно отрицали, что такое вмешательство имело место. В апреле власти США уже запретили американцам покупать российские суверенные облигации на первичном рынке.

Шерман считает, что новый запрет создаст "значительную финансовую нагрузку для российского правительства". "Согласно анализу российского рейтингового агентства АКРА, после введения санкций против суверенного долга стоимость заимствований для правительства России вырастет на 0,5-0,8%", - сказано в заявлении конгрессмена.

Между тем, Bloomberg цитирует главу отдела развивающихся рынков в банке Toronto Dominion, по мнению которого новые санкции "не так плохи", как полный запрет на покупку российских суверенных облигаций, "но определенно создают проблему". По словам аналитика, ограничения сразу не окажут существенного влияния на рынок, но могут стать важным сигналом для инвесторов.

Санкционный список Навального

Поправка Шермана - не единственная санкционная мера против России, которую рассматривают американские конгрессмены.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов неоднократно призывали страны Запада ввести санкции против российских олигархов. На этом снимке - их пресс-конференция в Брюсселе в начале этого года.

В среду стало известно, что комитет по регламенту Палаты представителей также одобрил законопроект о санкциях против 35 российских бизнесменов и политиков, которых оппозиционер Алексей Навальный обвинял в причастности к нарушению прав человека.

Это законопроект еще должен быть вынесен на голосование нижней палаты конгресса США, однако Bloomberg отмечает, что он "вероятно, будет одобрен".

Один авторов, конгрессмен Пол Массаро, опубликовал законопроект в своем "Твиттере". Среди тех, против кого американские законодатели хотя ввести санкции, - бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, Игорь Сечин, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер. Кроме того, в списке присутствуют руководители российских силовых структур и сотрудники государственных СМИ Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

Рада рассмотрит закон против олигархов

Как ожидается, Верховная Рада Украины рассмотрит закон, значительно ограничивающий деятельность олигархов, - к ним новый акт относит крупных бизнесменов, пытающихся оказывать влияние на политическую жизнь страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. В числе прочего он комментировал покушение на своего помощника и назвал это попыткой оказать давление на власть.

Согласно законопроекту, олигархам и связанным с ними компаниям будет запрещено принимать участие в большой приватизации, а также прямо или опосредованно финансировать политические партии. Подробнее об "антиолигархическом законе" недавно рассказывал наш корреспондент в Киеве Святослав Хоменко.

Некоторые украинские политики не исключают, что с рассмотрением закона связано покушение на Сергея Шефира - помощника президента Владимира Зеленского. В среду машина Шефира была обстреляна, его водитель получил ранения, чиновник при этом не пострадал.

Последние теледебаты перед выборами в Германии

В Германии состоятся последние телевизионные дебаты перед всеобщими выборами, которые пройдут в воскресенье, 26 сентября. В ходе этого голосования избирателям предстоит решить, кто возглавит страну после нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая уходит в отставку, проведя у власти 16 лет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Три претендента на должность канцлера уже проводили несколько раундов дебатов. На снимке – слева направо: Олаф Шольц, Анналена Бербок и Армин Лашет.

Согласно опросу компании Forsa для телекомпании RTL/n-tv, самым популярным политиком пока является глава социал-демократов и нынешний вице-канцлер Олаф Шольц - за него готовы голосовать около 25% избирателей. На втором месте - лидер консервативного союза ХДС/ХСС Армин Лашет (с рейтингом 22%). В дебатах в четверг примут участие представители всех партий, представленных в немецком парламенте.

На третьем месте - Партия зеленых и ее лидер Анналена Бербок (17%, по данным того же опроса).

Коронавирус: Болсонару самоизолируется, в России растет заражаемость

Известный своим скептическим отношением к карантинным мерам президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что отправится на самоизоляцию после возвращения с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жаир Болсонару будет самоизолироваться после визита в Нью-Йорк

У бразильского министра здравоохранения, также прибывшего в Нью-Йорк, обнаружен коронавирус, и он вынужден проходить карантин в одной из нью-йоркских гостиниц. Вопреки рекомендациям медицинских экспертов, Болсонару отказывается вакцинироваться, утверждая, что переболел Covid-19 и теперь у него есть иммунитет. Мы рассказываем о главных новостях о пандемии коронавируса в мире.

Тем временем в России число новых диагнозов резко пошло вверх. Заболевших становится больше во многих регионах, но особенно высокий рост отмечен в Москве: на 24% по сравнению с прошлой неделей, при этом число госпитализаций увеличилось на 15%.

Почитайте также о решении российского министерства здравоохранения исключить популярный препарат "Арбидол" из списка средств, рекомендованных для лечения коронавируса у пациентов с легкой формой заболевания.

Франция и США мирятся после спора о подлодках

Президенты Франции и США провели получасовой телефонный разговор, во время которого обсудили серьезный дипломатический конфликт между двумя странами из-за контракта на поставку атомных подводных лодок Австралии.

Автор фото, Australian Defence Force via Getty Images Подпись к фото, Австралийский подводный флот пополнят атомные субмарины, которые построят США и Великобритания

Субмарины для Австралии планировала поставлять Франция, однако договор об этом подписали Великобритания и США, в результате чего Париж потерял около 37 млрд долларов. Французские власти говорят, что узнали о соглашении всего за несколько часов до того, как о нем сообщили публично. Франция отреагировала на подписание соглашения крайне резко: министр обороны страны назвал его "ножом в спину", а Макрон отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

После переговоров Макрон и Байден заявили, что в этой ситуации было бы более правильно провести открытые переговоры между союзниками. Теперь французский посол в США вернется на работу, американский и французский президенты также договорились встретиться в Европе в конце октября.

Нападение в Пермском университете

Пермские медики сообщают, что число пострадавших во время стрельбы в городском университете составляет, по последним данным, 43 человека, 12 из которых остаются в больницах. В результате нападения, которое, согласно данным СМИ совершил легально владевший оружием 18-летний студент, погибли шесть человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Пермь переживает нападение на университет, во время которого погибли шестеро человек.

Стрелявший при задержании был серьезно ранен, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Во вторник ему была ампутирована часть голени.

В Перми работает наш корреспондент Павел Аксенов, который рассказывает о том, как город скорбит по погибшим.

Большинство европейцев говорят о новой холодной войне

Guardian пишет о выводах социологического исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), согласно которому большинство жителей ЕС видят все признаки новой холодной войны между странами Запада и их геополитическими противниками - Россией и Китаем.

Автор фото, EPA Подпись к фото, От главного символа холодной войны - Берлинской стены - сегодня остались только небольшие фрагменты. Этот человек пришел к стене с советским флагом в дни, когда отмечалось 60-летие ее сооружения.

По данным исследования, проведенного в 12 странах ЕС в мае и июне этого года, о новой холодной войне между Москвой и Вашингтоном говорят 59% опрошенных. При этом в то, что такой уровень противостояния отмечается между Россией и Евросоюзом, верят 44% участников исследования. В отношении Китая цифры немного отличаются: о его холодной войне с США говорят 62% европейцев, а с Евросоюзом - только 31%.

Очень примечательно, что большинство опрошенных не думают, что их собственные государства ведут холодную войну с Россией или Китаем (в это верят только 25% и 15%) соответственно - и это факт авторов исследования настораживает.

"Европейцы считают, что новая холодная война идет, но отношения к ней они иметь не хотят, - цитирует Guardian директора ECFR Марка Леонарда - Наше исследование показывает, что риторика "холодной войны" может отпугивать европейских избирателей".

Причину этой позиции авторы исследования объясняют так: "Проблема может быть не в том, что авторитаризм китайского или российского образца является для европейцев привлекательным. Возможно, дело в размытости границ между авторитаризмом и демократией".

"Вероятно, европейцев намного больше заботят внутренние угрозы свободе, политическая поляризация и власть больших денег, чем внешние угрозы, исходящие от враждебных государств, - считают эксперты ECFR. - В этом и заключается разительный контраст с конфликтом Запада и Советского Союза во второй половине XX века".

Выборы в России - репортажи и расследования

Корреспонденты Русской службы Би-би-си подробно рассказывали о недавно состоявшихся выборах в России. На них конституционное большинство получила прокремлевская партия "Единая Россия", однако оппозиция, в том числе несистемная, говорила о массовых нарушениях и фальсификациях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Голосование на Казанском вокзале в Москве

Мы собрали все наши материалы в одном месте - здесь в числе прочего можно прочитать о том, как проходило голосование в Хабаровске - одном из самых протестных регионов страны, а также узнать, почему у оппозиции вызывают вопросы результаты электронного голосования в Москве.