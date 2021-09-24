Лукашенко нашел “шпионов” на госпредприятиях; украинцу дали три года за протесты в Минске. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

45 минут назад

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Во время совещания о санкциях Александр Лукашенко заявил, что обнаружил шпионов на некоторых предприятиях, которые, по его словам, работают на Запад

Гражданин Украины получил три года колонии за участие в протестах; Лукашенко нашел шпионов на госпредприятиях - и их уже задерживают; бывшего члена инициативной группы Виктора Бабарико приговорили к 7,5 годам лишения свободы; минчан, нарисовавших бело-красно-белый флаг на гараже, оштрафовали на 3,5 тыс. долларов. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

"Стою здесь и не понимаю, почему"

20 сентября суд в Минске приговорил гражданина Украины Михаила Ференца к трем годам колонии.

Украинского активиста, которого белорусские правозащитники признали политзаключенным, осудили по двум статьям УК Беларуси: за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и за порчу имущества.

Уроженец Донецка Михаил Ференец живет в Беларуси уже девять лет. Его задержали в сентябре 2020 года и сначала хотели депортировать на Украину, но потом передумали. В ожидании высылки Ференец провел семь месяцев в изоляторе на Окрестина. "Холод зимой был такой, что заснуть можно было только одетым в куртку и шерстяные носки", - позже расскажет он.

По данным правозащитного центра "Весна", Ференец "изготовил средства и орудия преступления, в том числе, черную, белую, красную краски, БЧБ-ленты, трафареты", нанес надписи и рисунки протестного характера на фасады домов и развесил белые и красные ленты.

Михаил Ференец не признал вину и отказался от дачи показаний. В последнем слове он рассказал о своем насильственном задержании. (Он цитировал силовиков, которые якобы сказали ему: "Пошли отобьем ему органы и он скажет все, что нужно") и попросил суд учесть, что он находится под стражей уже семь месяцев.

Суд при вынесении приговора отказался это учитывать.

Шпионы на госпредприятиях

Александр Лукашенко обнаружил "шпионов на госпредприятиях", которые, по словам действующего президента, передают информацию Западу. Об этом он сообщил во время встречи с министром промышленности Юрием Пархомчиком и вице-премьером Юрием Назаровым. Совещание было посвящено европейским санкциям против Беларуси.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акции протеста на заводе "Минскэнерго" в 2020 году

"У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - сказал Лукашенко, добавив, что шпионы "сядут, и надолго".

Как пишет правозащитный центр "Весна", на этой неделе в Беларуси были задержаны более десятка работников госпредприятий. Большинство из них - сотрудники "Гродно Азота", присоединившегося к общенациональной забастовке в прошлом году.

Среди других задержанных: рабочий БМЗ Александр Гашников и сотрудники БелЖД Анна Аблаб и Сергей Дзюба.

В июне этого года Евросоюз объявил о новых экономических санкциях против Беларуси. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.

7,5 лет колонии бывшему соратнику Виктора Бабарико

Бывшего зампредседателя Могилевского горисполкома и соратника инициативной группы Виктора Бабарико Владимира Дудаева осудили на 7,5 лет колонии за мошенничество и превышение полномочий. Об этом рассказал государственный телеканал ОНТ.

По данным следствия, Владимир Дудаев якобы незаконно переоборудовал технический этаж жилого помещения в Могилеве. Это дело уже рассматривалось в 2016 году, но было закрыто из-за отсутствия состава как уголовного преступления, так и административного правонарушения.

Владимир Дудаев - не первый член могилевской инициативной группы Виктора Бабарико, который подвергся уголовному преследованию.

В феврале к трем годам колонии и штрафу приговорили экс-главу могилевского офиса "Белгазпромбанка" Сергея Карамызова. Его также обвиняли в превышении служебных полномочий.

3,5 тыс. долларов штрафа за красно-белую символику на гараже

29 апреля "неравнодушная гражданка" сообщила в милицию, что неизвестные рисуют баллончиками на гараже БЧБ-флаг.

Автор фото, STRINGER/AFP Подпись к фото, В Беларуси за любое сочетание красного и белого цветов можно получить большой штраф или административный арест

Выехавшие на место правоохранители задержали жителей Минска Александра Фурса и Наталью Шепель. Их обвинили в осквернении сооружений и порче имущества. У обвиняемых изъяли баллончики и одежду с со следами краски.

Александр Фурс признал свою вину и сказал, что "вынес из произошедшего уроки", Наталья Шепель отказалась от дачи показаний.