Возвращение Гильгамеша: древняя глиняная табличка, украденная 30 лет назад из музея, возвращается в Ирак

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Автор фото, ICE

Глиняная табличка возрастом 3500 лет, украденная 30 лет назад из иракского музея, будет передана иракскому правительству вместе с тысячами других артефактов.

Глиняную табличку с фрагментом текста "Эпоса о Гильгамеше" приобрела в 2014 году компания Hobby Lobby для демонстрации в Музее Библии в Вашингтоне. По сведениям ЮНЕСКО, в 1991 году ее украли из музея в Ираке и в 2007-м незаконно привезли в США.

Американские власти конфисковали табличку в 2019 году, заявив, что она была украдена и должна быть возвращена владельцам.

В четверг в Смитсоновском Национальном музее состоится церемония возвращения примерно 17 тысяч украденных предметов старины, которые США согласились вернуть в Ирак, хотя некоторые из них покинули страну еще в июле. В их числе и табличка Гильгамеша.

"Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти Соединенных Штатов и Ирака дают иракскому народу возможность снова приобщиться к странице своей истории", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. По ее словам, возвращение таблички - это значительная победа в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

"Кража и незаконный оборот древних артефактов по-прежнему являются ключевым источником финансирования террористических групп и других преступных организаций", - говорится в заявлении агентства.

"Черные археологи"

Во время войны в Персидском заливе в 1991 году режим Саддама Хусейна потерял контроль над некоторыми районами Ирака, и несколько региональных музеев были разграблены. Возможно, табличка пропала именно тогда.

Согласно данным ЮНЕСКО, когда экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) контролировала большую часть Ирака и Сирии в 2014-2019 годах, иракские археологические памятники и музеи также систематически подвергались разграблению.

По данным Министерства юстиции США, к 2001 году табличка Гильгамеша оказалась в руках лондонского торговца антиквариатом. Затем она попала к дилерам в США, а затем обратно в Лондон, где в 2014 году аукционный дом Christie's продал ее Hobby Lobby за 1,67 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие из назначенных к передаче исторических ценностей вернулись в Ирак уже в августе 2021 года

Hobby Lobby подала в суд на Christie's, заявив, что аукционный дом предоставил ложную документацию об истории таблички. Christie's заявила, что в то время не знала, что документы на табличку были фальшивыми.

Hobby Lobby также основала Музей Библии, открывшийся в 2017 году. Президент Hobby Lobby Стив Грин начал собирать артефакты для него в 2009 году. По его словам, в те годы он мало что понимал в коллекционном бизнесе и особо не заботился о проверке будущих экспонатов на предмет законности их происхождения.

В 2017 году Hobby Lobby согласилась выплатить штраф в размере 3 млн долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции. Компания также обещала вернуть тысячи глиняных табличек, которые оказались в ее коллекции незаконным путем.

В марте 2020 года Грин объявил, что вернет 11 500 объектов правительствам Ирака и Египта.

Эпос о Гильгамеше

Табличка размером примерно 13 на 16 сантиметров содержит часть эпоса о Гильгамеше, записанную аккадским клинописным письмом. Считается, что сама поэма сочинена не менее 4000 лет назад.

О главном герое эпоса, могучем полубоге Гильгамеше, сложены песни на шумерском языке, некоторые из них созданы ещё в конце первой половины III тысячелетия до н. э. Как считается, они и легли в основу аккадского "Эпоса", создававшегося на протяжении полутора тысяч лет начиная с XVIII—XVII веков до н. э.

Наиболее полная версия "Эпоса о Гильгамеше" обнаружена в середине XIX века при раскопках клинописной библиотеки царя Ашшурбанапала в Ниневии. Она записана на 12 табличках, включает около 3 тысяч стихов и датирована VII веком до н. э. Впоследствии археологи обнаружили фрагменты других версий эпоса, в том числе и на хурритском и хеттском языках.

Сам Гильгамеш был исторической личностью — правителем шумерского города Урука около 2800—2700 годов до н. э., его имя упоминается в шумерской табличке со списком шумерских правителей. В эпосе же он могучий полубог, совершающий различные подвиги со своим компаньоном Энкиду и ищущий бессмертия.